Відкриття: існує вроджений захист від ВІЛ
Вчені виявили, що фактором вродженого імунітету проти ВІЛ є білок, який відповідає за регулювання рівня холестерину. Виявилося, що цей білок пригнічує розмноження вірусних клітин. А відтак, активність білка може захищати і від інших вірусів.
Дослідники Університету Джорджа Вашингтона виявили, що білок аполіпопротеїн А-I (AIBP) пригнічує реплікацію ВІЛ.
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З попередніх досліджень відома захисна роль AIBP при захворюваннях, пов'язаних з порушенням метаболізму холестерину, а також при хронічному запаленні. Тепер дослідники довели, що білок є вродженим фактором захисту проти вірусу імунодефіциту людини.
Як зробили відкриття
Експерименти показали, що AIBP пригнічує реплікацію ВІЛ-1 шляхом націлювання на так звані ліпідні рафти – особливі ділянки плазматичної мембрани клітин. Такий вплив знижує злиття вірусних клітин, а відтак обмежує розмноження вірусу.
Ліпідні рафти клітин мають критично важливе значення для природи ВІЛ, оскільки вони беруть участь в інфікуванні клітин-мішеней.
AIBP пригнічує поширення ВІЛ/Фото: Pixabay
Коли вчені збільшували кількість AIBP в культурі клітин і на моделях лабораторних гризунів, це пригнічувало поширення ВІЛ. Зворотний процес посилював поширення вірусу.
Результати дослідження доводять, що можна розробити терапію для придушення ВІЛ і супутніх з вірусом інфекцій за допомогою впливу на AIBP,
– заявили автори.
Команда бачить потенціал в AIBP і вважає, що білок може також захищати й від інших вірусів і патогенів.
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