Відкриття: існує вроджений захист від ВІЛ

Вчені виявили, що фактором вродженого імунітету проти ВІЛ є білок, який відповідає за регулювання рівня холестерину. Виявилося, що цей білок пригнічує розмноження вірусних клітин. А відтак, активність білка може захищати і від інших вірусів.

Дослідники Університету Джорджа Вашингтона виявили, що білок аполіпопротеїн А-I (AIBP) пригнічує реплікацію ВІЛ.

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З попередніх досліджень відома захисна роль AIBP при захворюваннях, пов'язаних з порушенням метаболізму холестерину, а також при хронічному запаленні. Тепер дослідники довели, що білок є вродженим фактором захисту проти вірусу імунодефіциту людини.

ВІЛ – що це? Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Імунітет людини стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

Як зробили відкриття

Експерименти показали, що AIBP пригнічує реплікацію ВІЛ-1 шляхом націлювання на так звані ліпідні рафти – особливі ділянки плазматичної мембрани клітин. Такий вплив знижує злиття вірусних клітин, а відтак обмежує розмноження вірусу.

Ліпідні рафти клітин мають критично важливе значення для природи ВІЛ, оскільки вони беруть участь в інфікуванні клітин-мішеней.



AIBP пригнічує поширення ВІЛ/Фото: Pixabay

Коли вчені збільшували кількість AIBP в культурі клітин і на моделях лабораторних гризунів, це пригнічувало поширення ВІЛ. Зворотний процес посилював поширення вірусу.

Результати дослідження доводять, що можна розробити терапію для придушення ВІЛ і супутніх з вірусом інфекцій за допомогою впливу на AIBP,

– заявили автори.

Команда бачить потенціал в AIBP і вважає, що білок може також захищати й від інших вірусів і патогенів.

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