Відкриття: клітини печніки можуть захищати проти раку

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Природний захисний механізм проти раку / disabiliabili.net

Вчені дійшли висновків, що здорові клітини печінки можуть самостійно активувати захист проти злоякісних пухлин. Достатньо стимулювати ці механізми і ми зможемо знешкодити пухлину без хімієтерапії.

Вчені з Фламандського інституту біотехнологій довели, що здорові клітини печінки, які оточують пухлину, можуть активовувати захисні процеси і знешкоджувати злоякісні клітини.

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Стимуляція таких процесів у гризунів мала позитивний вплив на організми тварин.

Тепер ми знаємо, що такий протираковий механізм існує, однак поки не зрозуміло, як саме активовані здорові клітини печінки атакують ракові, – заявив автор дослідження Георг Халдер.

Однак дослідники вже зробили перші припущення.

Команда вивчила зразки ракових тканин людини, а також процеси розвитку раку у лабораторних тварин.

Виявилось, що в області навколо пухлин активуються гени YAP і TAZ, які є рушійною силою механізму.

Це було відкриттям для вчених, оскільки YAP і TAZ зазвичай мають підвищену експресію при різних типах раку і відіграють значну роль в розростанні пухлин та їх здатності виживати. 

Ідентифікація протипухлинних функцій в генах, які прийнято пов'язувати з розвитком раку, повністю змінює наше уявлення про генетику раку і їх функції в здорових тканинах, – заявив співавтор дослідження Іван Мойя.

В майбутньому вчені мають намір з’ясувати, чи можна активувати такий механізм для боротьби з пухлинами в інших органах.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Медицина Онкозахворювання дослідження
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