Відкриття: тестостерон не є "чоловічим началом"

Тестостерон, один з найвідоміших гормонів, він є в організмі обох статей, однак традиційно вважається "чоловічим" і асоціюється з агресією і підвищеним лібідо. Однак науковці запевняють. що насправді тестостерон не має зв'язку з чоловічим началом.

Соціолог Ребекка Джордан Янг і антрополог Катріна Карказіс розповіли в інтерв'ю Guardian, що такі уявлення – всього лише псевдонауковий міф.

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Тестостерон помилково вважають чоловічим гормоном

Клінічні дослідження не підтверджують того факту, що рівень тестостерону якось пов'язаний з лібідо. Для повноцінного сексуального життя досить відносно невеликого рівня цього гормону.

Така ж ситуація і з агресією. Зв'язок між рівнем ендогенного тестостерону і агресією у чоловіків дуже слабкий, а у жінок він майже не досліджувався.



Тестостерон насправді не є причиною низького лібідо

Тестостерон – що це? Тестостерон – це статевий гормон, який утворюється як в чоловіків, так і в жінок. В жінок він утворюється в наднирниках, у чоловіків – в яєчках і забезпечує появу вторинних статевих ознак, відносно легкий набір м’язової ваги, накопичення кальцію кістками, утворення колагену в шкірі і підтримку її пружності, прискорений транзит кишківника, інтенсивний обмін речовин та лібідо. Пік тестостерону припадає на 19-20 років, після його рівень починає зменшуватися. У шкірі тестостерон стає дигідротестростероном — більш активним гормоном.

Хоча Карказіс не готова повністю заперечувати причинно-наслідкові зв'язки між тестостероном і агресією, вона зазначає, що важливішу роль відіграють соціалізація і культурні фактори.



Зв'язок тестостерону зі спортивними результатами переоцінений

Взаємини між тестостероном і спортивними результатами також досить неоднозначні. Підвищена концентрація тестостерону по-різному позначається на роботі м'язів – гормон не завжди покращує спортивні результати.

Дослідниці вважають, що хибні уявлення щодо тестостерону пов'язані з тим, що до цього часу, вивчалася біологічний контекст. Однак щоб скласти повну картину, необхідно додати в неї дані про соціальні та культурні аспекти.

Гормони — це речовини, що виділяються в ендокринній залозі чи іншому органі із ендокринною функцію, наприклад, жировій тканині, а діють по всьому організму.