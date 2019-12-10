Відкриття: тестостерон не є "чоловічим началом"
Тестостерон, один з найвідоміших гормонів, він є в організмі обох статей, однак традиційно вважається "чоловічим" і асоціюється з агресією і підвищеним лібідо. Однак науковці запевняють. що насправді тестостерон не має зв'язку з чоловічим началом.
Соціолог Ребекка Джордан Янг і антрополог Катріна Карказіс розповіли в інтерв'ю Guardian, що такі уявлення – всього лише псевдонауковий міф.
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Тестостерон помилково вважають чоловічим гормоном
Клінічні дослідження не підтверджують того факту, що рівень тестостерону якось пов'язаний з лібідо. Для повноцінного сексуального життя досить відносно невеликого рівня цього гормону.
Така ж ситуація і з агресією. Зв'язок між рівнем ендогенного тестостерону і агресією у чоловіків дуже слабкий, а у жінок він майже не досліджувався.
Тестостерон насправді не є причиною низького лібідо
Хоча Карказіс не готова повністю заперечувати причинно-наслідкові зв'язки між тестостероном і агресією, вона зазначає, що важливішу роль відіграють соціалізація і культурні фактори.
Зв'язок тестостерону зі спортивними результатами переоцінений
Взаємини між тестостероном і спортивними результатами також досить неоднозначні. Підвищена концентрація тестостерону по-різному позначається на роботі м'язів – гормон не завжди покращує спортивні результати.
Дослідниці вважають, що хибні уявлення щодо тестостерону пов'язані з тим, що до цього часу, вивчалася біологічний контекст. Однак щоб скласти повну картину, необхідно додати в неї дані про соціальні та культурні аспекти.
Гормони — це речовини, що виділяються в ендокринній залозі чи іншому органі із ендокринною функцію, наприклад, жировій тканині, а діють по всьому організму.
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