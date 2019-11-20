Відкриття: запліднення відбувається не так, як досі вважали

Відкриття вчених доводить рівнозначну участь яйцеклітини та сперматозоїда в процесі запліднення. Таке відкриття може сприяти створенню чоловічих контрацептивів.

Досі вважали, що роль яйцеклітини в процесі запліднення є пасивною, проте тепер дослідження вчених із Віргінського університету змінює це стале уявлення.

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Як відбувається запліднення

Дослідники довели, що запліднення – це динамічний процес, у якому сперма та яйцеклітина беруть участь в рівній мірі активно.

Це стало зрозумілим після спостереження за незрілими сперматозоїдами, які проводили в лабораторії. Вчені помітили на поверхні сперматозоїдів особливу мітку – маркер фосфатіділсерін, що зазвичай означає, що клітину потрібно видалити.

Однак, насправді ж сперматозоїди не вмирали, а у міру їх розвитку, біомаркер навпаки став сильнішим. У цей час яйцеклітинна була активною і виражала специфічні білки, які взаємодіяли із фосфатидилсерином. Така взаємодія і сприяє злиттю – зрозуміли вчені.

Крім того, якщо вчені чергуючи блокували ці біомаркери на поверхні сперматозоїда та яйцеклітини, такі маніпуляції перешкоджали заплідненню.

Дослідження змінює уявлення про фундаментальну біологію, однак важливим фактором є те, що нові знання відкривають можливості їх клінічного застосування в медичній практиці, – резюмував співавтор дослідження Джеффрі Лісіак.



Дослідження чоловічої сперми

Створення чоловічих контрацептивів

Зокрема, для лікування безпліддя лікарі можуть підвищувати активність фосфатидилсерина на поверхні сперматозоїда, аби покращити ймовірність зачаття.

Також це допоможе досліджувати сперму чоловіків перед проведенням екстракорпорального запліднення.

"Маскування" фосфатидилсерина для яйцеклітини може стати потенційним способом чоловічої контрацепції.

Адже, як показали лабораторні експерименти, його блокування ефективно перешкоджає процесу злиття сперматозоїда і яйцеклітини.