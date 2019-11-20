Відкриття: запліднення відбувається не так, як досі вважали

606 Читать новость на русском
Як відбувається запліднення / telemundo.com

Відкриття вчених доводить рівнозначну участь яйцеклітини та сперматозоїда в процесі запліднення. Таке відкриття може сприяти створенню чоловічих контрацептивів.

Досі вважали, що роль яйцеклітини в процесі запліднення є пасивною, проте тепер дослідження вчених із Віргінського університету змінює це стале уявлення.

Читайте також: Питання про безпліддя, які ви боялись поставити

Як відбувається запліднення

Дослідники довели, що запліднення – це динамічний процес, у якому сперма та яйцеклітина беруть участь в рівній мірі активно.

Це стало зрозумілим після спостереження за незрілими сперматозоїдами, які проводили в лабораторії. Вчені помітили на поверхні сперматозоїдів особливу мітку – маркер фосфатіділсерін, що зазвичай означає, що клітину потрібно видалити.

Однак, насправді ж сперматозоїди не вмирали, а у міру їх розвитку, біомаркер навпаки став сильнішим. У цей час яйцеклітинна була активною і виражала специфічні білки, які взаємодіяли із фосфатидилсерином. Така взаємодія і сприяє злиттю – зрозуміли вчені.

Крім того, якщо вчені чергуючи блокували ці біомаркери на поверхні сперматозоїда та яйцеклітини, такі маніпуляції перешкоджали заплідненню.

Дослідження змінює уявлення про фундаментальну біологію, однак важливим фактором є те, що нові знання відкривають можливості їх клінічного застосування в медичній практиці, – резюмував співавтор дослідження Джеффрі Лісіак.


Дослідження чоловічої сперми

Створення чоловічих контрацептивів

Зокрема, для лікування безпліддя лікарі можуть підвищувати активність фосфатидилсерина на поверхні сперматозоїда, аби покращити ймовірність зачаття.

Також це допоможе досліджувати сперму чоловіків перед проведенням екстракорпорального запліднення.

"Маскування" фосфатидилсерина для яйцеклітини може стати потенційним способом чоловічої контрацепції.

Адже, як показали лабораторні експерименти, його блокування ефективно перешкоджає процесу злиття сперматозоїда і яйцеклітини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні
29753
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я дослідження Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я Вагітність і пологи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 29752
Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 63725
Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 3570
Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 6676
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
17 листопада 13:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 9304
Новини
Більше новин
Залиште відгук