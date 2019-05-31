Відмова від куріння: як зміниться організм

Куріння завдає величезної шкоди організму, повільно його вбиваючи. В Україні налічується 11,5 мільйонів курців, з них 9,1 мільйона чоловіків та 2,5 мільйони жінок.

У людей, що курять, збільшується ризик розвитку раку, ішемічної хвороби серця, інсульту, серцевого нападу, ніж у некурців. Тіло людини здатне відновлюватися дуже швидко. Для цього потрібно кинути курити.

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У Міжнародний день відмови від куріння пропонуємо вам переглянути етапи покращення здоров'я після відмови від сигарет.

1. За 20 хвилин після відмови від куріння нормалізується кров’яний тиск і пульс.

2. Через 8 годин вдвічі скоротиться рівень нікотину і оксиду вуглецю. При цьому нормалізується увага та сон.

3. За два дні легені почнуть очищатися від слизу, а нікотин та оксид вуглецю виведеться з організму. До людини повертається нюх та смак.



Чому потрібно кинути курити

4. Покращується кровообіг та нормалізується робота серця за три місяці. Очищується шкіра, колір обличчя стає свіжим. При цьому ризик розвитку ішемічної хвороби серця знижується на 50%.

5. Через 10 років зменшується ризик розвитку раку до того рівня, як і в некурця.



Як зміниться організм після відмови від куріння

6. Ризик смерті, ішемічної хвороби серця, серцевого нападу зменшується мінімально до рівня некурця через 15 років відмови від куріння.



Як зміниться тіло після відмови від куріння

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