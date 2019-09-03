Відмова від сексу після 50: до якої небезпечної хвороби це призводить

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Вчені закликають не відмовлятися від сексу після 50
Вчені закликають не відмовлятися від сексу після 50

Відмова від статевого життя після 50 може негативно вплинути на стан здоров'я, підвищуючи ризик розвитку раку і низки інших захворювань.

У дослідженні вчених з Anglia Ruskin University взяли участь 2,5 тисячі чоловіків та 3,1 тисячі жінок, повідомляє SpringerLink.

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Експеримент показав, що у тих, хто рідше займався сексом після 50 років, ризик раку підвищувався на 63%, а ризик розвитку хронічного захворювання – на 41%.

У чоловіків, які говорили, що займаються сексом рідше, ніж рік тому, на 69% частіше знаходять хворобу.

Жінки на 64% частіше повідомляли про погане здоров'я, коли вони займалися сексом рідше. Але немає очевидного збільшення ризику серйозних захворювань за таких умов.

Секс після 50 може вберегти від раку
Секс після 50 може вберегти від раку

Що стосується ішемічної хвороби серця, то у чоловіків з меншою кількістю занять сексом зростав ризик розвитку хвороби на 33% у порівнянні з тими, у кого було регулярне статеве життя.

У чоловіків, які повідомляли про зниження статевого потягу, на 47% мали більший ризик погіршення стану здоров'я. А от у чоловіків, які повідомляли про погіршення ерекції, цей показник збільшувався до 66%.

Небажання займатися сексом вказує на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, еректильна дисфункція, може бути пов'язана з порушенням роботи серця та судин.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Секс Онкозахворювання дослідження
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