Як відновити печінку після свят: поради лікаря

Новорічні свята підбігають до завершення і залишають за собою не лише приємні спогади про час з друзями та родиною, а й зайві кілограми та проблеми з печінкою. Як швидко відновитися – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Лікар-кардіолог Ірина Олексіївна дала низку порад на своїй сторінці в інстаграмі, як "почистити" печінку після зустрічі Нового року та Різдва.

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Як відомо, головний детокс-орган організму сильно страждає від випитого алкоголю, газованих напоїв, солодкого та вживання фаст-фуду. Тому для того, щоб не знищити печінку під час свят варто прислухатися до рекомендацій стосовно відновлення організму.

Як відновити печінку після свят: 5 порад

Влаштуйте "сухий" січень

Лікар зазначає, що після свят для відновлення печінки найкраще – повністю утриматися від споживання алкоголю на 1 місяць.

Обмежити калорійність харчування

Це допоможе схуднути, зменшити або ліквідувати інсулінорезистентність, а також знизити кардіоваскулярні ризики – розвиток серцево-судинних ускладнень.

Ірина Олексіївна рекомендує обрати найкращу стратегію стосовно харчування. До прикладу, це може бути інтервальне голодування, режим 5:2, коли 5 днів можна харчуватися звично, а 2 дні з обмеженнями. Наголосимо, що людям похилого віку, пацієнтам з цирозом, діабетом та іншими хворобами не можна самостійно обирати дієту та змінювати харчування без консультації у лікаря.

Збільшити фізичну активність.

Кардіолог Ірина Олексіївна "Ваша печінка зрадіє, адже вправи дозволяють зменшити вираженість жи рової хвороби печінки (стеатогепатозом) у пацієнтів як з ожирінням, так і без нього, знизити рівні АЛТ, АСТ і поліпшити чутливість тканин до інсуліну"

Спробуйте середземноморську дієту

Так, не існує універсальної дієти для всіх, однак Європейська асоціація з вивчення захворювань печінки рекомендує цей тип харчування як один з найкращих.

Відомо, що такий спосіб харчування допомагає боротися не лише із зайвою вагою, а й проблемами зі здоров'ям. Під час середземноморської дієти варто вживати багато овочів, фруктів, бобових. А також мінімум двічі на тиждень – морську рибу та морепродукти.

Усвідомте ризик програм "детоксикації" організму

Ірина Олексіївна не рекомендує вживати біологічно активні добавки (БАД) для детоксу печінки, тому що вони можуть бути токсичними, особливо після пиятик і жирної їжі.

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