На відновлення підуть місяці або роки: COVID-19 повністю змінив спосіб життя людей

Що відчувають, як захворіли і як одужали – люди по всьому світу діляться досвідом життя з COVID-19.

Співачка Вероніка Антонеллі перехворіла на COVID-19 і вже два місяці бореться з ускладненнями після недуги. Лікар повідомив жінці, що вона не зможе повноцінно співати поки не затягнуться рубці на легенях. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Читайте також Як виникає та перебігає в людини важка форма COVID-19: пояснення фахівців простими словами

"Я не знаю скільки ще це триватиме. Лікар каже місяці, роки. Іноді я впадаю у відчай, бо не можу співати свої улюблені пісні. Вони допомагали мені подорожувати навіть не виходячи з дому", – повідомила Вероніка Антоннелі.

Відновлюватися після інтубації – дихання за допомогою трубки, таке доводиться робити Алексу Мело. Морський піхотинець у відставці пережив COVID-19 і лише 2 тижні, як вдома.

Мені довелося змінити спосіб життя. Я роблю все повільніше. Не можу навіть пробігти 2 кілометри, хоча раніше бігав 7-10 кілометрів,

– розповів військовий у відставці Алекс Мело.

Таких, як Алекс та Вероніка у світі 4 мільйони. Вірус вже вбив понад 280 тисяч людей. Недуга нова і не вивчена, тож багато пацієнтів стикаються з незнайомими та неочікуваними симптомами.

"Ми вже маємо групу людей, які вижили і нині мають різні ускладнення: починаючи від органів дихання, закінчуючи психологічними проблемами. Але ми не можемо описати всі наслідки, які можуть виникнути після коронавірусу", – пояснив інфекціоніст університету Еморі Джей Веркей.

Обмін досвідом у соцмережах

Симптоми та досвід боротьби з COVID-19 люди описують в соцмережах. У спеціальних групах, хворі на коронавірус створюють своєрідну медичну енциклопедію. Щоби допомогти одне одному та лікарям краще вивчити недугу. Одна з модераторів таких спільнот Бренді Свайз розповіла, що мала пневмонію, а нині бореться з безсонням.

"Я бачу в цій групі, що люди налякані, вони питають: "Чи були в когось такі симптоми, чи відчували ви щось подібне?" Я вже 35 днів, як пережила COVID-19, але все ще маю проблеми зі здоров'ям", – пригадала Бренді Свайз.

Цікаво Вакцина проти COVID-19 через рік – це оптимістичний сценарій подолання пандемії, – агенція ЄС

За спостереженнями китайських лікарів, які першими стикнулись з коронавірусом, відновлення після хвороби може займати від трьох до шести тижнів. Щоправда, в деяких випадках хвороба ослаблює організм назавжди.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

