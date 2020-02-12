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Відома дата зняття карантину з японського лайнера Diamond Princess, на якому є українці

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Відома дата зняття карантину з японського лайнера Diamond Princess / Фото з відкритих джерел

Карантин на круїзному лайнері Diamond Princess, на якому перебувають близько 3,7 тисяч осіб із понад 50 країн, планується завершити 19 лютого.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на оператора Princess Cruises.

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Додамо, що у МОЗ Японії припускають, що приблизно 336 людей інфіковані на коронавірус. Наразі на борту перебуває команда із семи фармацевтів, які видають ліки пасажирам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений muuu34 (@muuu34)

 

Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуорі заявив у відеозверненні, що "найвищим пріоритетом є забезпечення гостей та екіпажу ліками". 

 

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Відомо, що на судні на коронавірус захворіло 2 українців – 25-річний чоловік і 37-річна жінка.


Ще у 60 пасажирів лайнера Dimond Princess виявили коронавірус/Фото:Reuters

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здорове життя Японія
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