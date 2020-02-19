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Відома точна кількість людей, яких евакуюють в Україну з Уханя

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Евакуація українців з Уханю / skyup.aero

На евакуацію в Ухані з'явилися всі 48 заявлених громадян України й 29 іноземців. Вони прибудуть в Україну 20 лютого о 8 годині ранку.

Про це на брифінгу заявив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

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Держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.
“На посадку з'явилися всі 48 громадян України й 29 іноземних громадян: вісім – Аргентини, п'ять – Домінікани, п'ять – Еквадору, чотири – Сальвадора, по два – Казахстану і Коста-Ріки й по одному громадянинові з інших держав”.

Він також додав, що два громадянина Казахстану зійдуть під час дозаправлення в місті Алмати. Українці наразі пройшли два етапи санконтролю і перейшли на третій. Жодної людини з підозрою на коронавірус не виявили. 

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Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: МЗС України Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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