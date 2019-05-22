Відомі препарати здатні полегшити симптоми хвороби Альцгеймера

Американські вчені провели дослідження і встановили, що певні антибіотики, які впливають на кишкову мікрофлору, значно полегшують симптоми хвороби Альцгеймера.

При цьому такий вплив є тільки у самців певного виду мишей, пише JEM.

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У пацієнтів з хворобою Альцгеймера спостерігаються зміни в їх кишковому мікробіомі. Вчені виявили, що кишкові бактерії можуть впливати на розвиток цих симптомів у гризунів.

Хвороба Альцгеймера – причини виникнення Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

У новому дослідженні вчені вивчили вплив антибіотиків на мишей з хворобою Альцгеймера під назвою APPS1-21.

Тривале лікування антибіотиками обмежувало утворення амілоїдних бляшок і зменшувало активацію мікроглії у самців мишей.

Щоб довести, що ці поліпшення симптомів хвороби Альцгеймера були викликані змінами в мікробіома кишечника, дослідники пересадили фекалії від звичайних мишей тваринам, яким ввели антибіотик.

Лікування антибіотиками також, ймовірно, змінює активацію мікроглії у мишей-самців, перетворюючи їх на форму, яка допомагає підтримувати здоровий мозок.

Мікроглія – що це? Це тип імунних клітин в центральній нервовій системі. Мікроглія підтримує здоров'я нейронів. Крім того, що клітини мікроглії прибирають різне сміття і стежать, щоб в мозок не проникала інфекція, вони ще й видаляють на нейронах непотрібні синапси

У різних статей сильно відрізнялася структура мікрофлори кишечника. Тому на самиць гризунів ця терапія не вплинула. Але вчені досі не знають, який саме мікроб відповідає за такий вплив.

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