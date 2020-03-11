Відомий італійський лікар помер від коронавірусу

Роберто Стелла був Головою союзу медиків провінції Варезе, що в Ломбардії. Кілька днів тому йому госпіталізували у вкрай важкому стані.

67-річний Роберто Стелла помер від ускладнень, спричинених Covid-19, повідомляє 20 minutos.

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Лікаря госпіталізували до лікарні Комо з дихальною недостатністю, після чого підтвердили у нього наявність коронавірусу. Через кілька днів після встановлення діагнозу він помер.

Нагадаємо, що нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу у Європі. Станом на вечір 11 березня, у країні зафіксували понад 10 149 випадків зараження і 631 смерть.

Натомість Італія розширила карантинні заходи (що діяли лише в Ломбардії) на усю країну. Місцеві можуть виходити на вулицю лише у випадку крайньої потреби: за станом здоров'я, робочі обов'язки або у випадку надзвичайної ситуації.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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