Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці

В банківському сейфі одного з київських хірургів знайшли мільйон доларів. А "спалився" він на тому, що вимагав від пацієнта майже 40 тисяч доларів за операцію. Грошей таких у хворого не було: знайшли лише половину суми, тому й пішли до поліції.

Як викрили лікаря-хабарника

Олег Котенко – лікар-трансплантолог та завідувач відділення в інституті Шалімова в Києві. Лікар, який "погорів" на хабарі у 22 тисяч доларів. Саме таку суму він вимагав у пацієнта за операцію.

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Точніше, вимагав вдвічі більше, але погодився й на цю суму. Адже більшу зібрати сім'я була не в змозі. В той час, як сім'ї пацієнтів продають квартири та позичають у всього світу, щоб розрахуватися з лікарем, добробуту сім'ї цього лікаря позаздрили б навіть закордонні колеги.

Квартири, елітний будинок з басейном під Києвом, який ви не знайдете в офіційних документах, але знайдете на сторінці в фейсбук дружини.



Лікар-трансплантолог Олег Котенко

Інститут, де працює лікар-хабарник, куди потрапляють найважчі смертельно-хворі пацієнти, давно відомий своїми захмарними розцінками.

За даними ЗМІ, за операцію там беруть від 20 до 50 тисяч доларів. Ціни різні, залежно від "платоспроможності пацієнта", яку оцінюють виключно по зовнішньому вигляду.

Кілька років тому в благодійний фонд "Крила надії" звернулися батьки хворої дитини. Жалілися, що ціну на операцію по пересадці печінки виставили в 2 рази вищу, ніж іншій сім'ї, і просили допомогти зібрати необхідну суму.

Коли ж фонд попросив лікаря пояснити, чому сума така захмарна, сказали, що необхідні дуже дорогі ліки. На офіційні запити виявилося, що ліки всі є, а лікаря, яким і був сумнозвісний Котенко, тоді навіть, за словами директора інституту, на кілька тижнів відсторонили від роботи.

А дитина з батьками поїхала до Білорусі, де їм сказали, що трансплантація взагалі не потрібна.

Про вражаючі статки директора інституту Шалімова

В Україні звикли до хабарів в лікарнях. Але мільйони доларів в готівці, елітні маєтки з басейнами в лікарів, які вимагають десятки тисяч доларів за роботу зі смертельно-хворих пацієнтів – це вже стала практика, а не виняток.

Варто глянути лише декларацію директора інституту Шалімова Олександра Усенко. При офіційній щомісячній заробітній платні у 18 тисяч гривень в нього та 11 тисяч гривень в дружини їх маєтки та квартири просто вражають.



Директор інституту Шалімова Олександр Усенко

На двох з дружиною вони задекларували три будинки, загальною площею приблизно тисяча метрів квадратних, три квартири, чотири земельні ділянки та елітні автівки.

Та цікавіший інший факт – крім офіційних майже мільйона гривень на банківських рахунках, сім'я задекларувала майже 700 тисяч гривень та 170 тисяч доларів готівки, а також позику невідомій особі у ще пів мільйона доларів.

Знаєте, що таке зазвичай в деклараціях позика таких мільйонів невідомим? Це декларація на майбутнє. Перевірити ніхто не зможе, а якщо купиш ще пару квартир чи будинків, то завжди можеш пояснити, мовляв це той борг повернули. Така собі легалізація наперед.

Про "благодійні" пожертви для інституту Шалімова

Цікаво, що багато пацієнтів пишуть, що гроші в інституті Шалімова за послуги можна сплатити офіційно – в касу. Моєму здивуванню не було меж, адже інститут офіційно не автономізований, це державна установа, яка отримувати такі шалені кошти не може.

Виявляється, "підприємливі" лікарі вже давно відкрили благодійні фонди, сплата в які є далеко не благодійними пожертвами, а часто стандартною таксою.

Олег Котенко разом з головним лікарем інституту Шалімова та ще декількома колегами є засновником двох фондів: "Благодійний фонд розвитку національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова" та "Благодійний фонд хірургії та трансплантації печінки".

Чи варто говорити, що обидва фонди розташовані на території державного інституту імені Шалімова, а звітувати нікому, крім своїх засновників не мають?

Який міф нав'язують українцям хабарники

Якщо глянути ціни за кордоном, то виявиться, що іноді дешевше поїхати на операцію туди, ніж робити її в Україні. В Індії пересадка печінки, за яку в Шалімова лише за "роботу" вимагають від 40 тисяч доларів, коштує 25-40 тисяч за все. У Туреччині – 30-65 тисяч, а в Польщі – 45-80 тисяч.

В Україні ж держава, тобто ми з вами, зі своїх податків оплачуємо дорогущі ліки, приміщення, обладнання, а потім лікар бере лише за свою роботу "таксу", яка дорівнює сумі всієї процедури за кордоном.



Оперуватися за кордоном інколи дешевше, ніж в Україні

Коли ж підіймаєш ґвалт, то кажуть, що нашим світилам треба "пробачати все", бо втечуть за кордон. Он, мовляв, які зарплати в лікарів в інших країнах, тільки гляньте. Це ще один міф, який вдало нав'язують суспільству хабарники.

Мовляв, або так, або всі "світила" за кордон виїдуть, і лікувати українців буде нікому. Можу вас заспокоїти: ніхто таких мільйонів платити нікому не буде, тому навряд чи наших хабарників там чекає таке ж яскраве життя, як в Україні.

Так, в Польщі судинний хірург, що вважається дуже високою кваліфікацією, заробляє в місяць 6,5 тисяч євро, з яких ще половину платить податками. В Чехії так само – приблизно 3 тисячі євро після податків.

Фактично польському чи чеському хірургу рік доведеться працювати, щоб отримати ті гроші, які наші лікарі вимагають "за роботу" за одну лише операцію. В Німеччині ж хірург отримуватиме 4 тисячі євро, а в Великобританії – 5-6 тисяч євро на місяць чистими після податків.

Єдиним виключенням в цій системі будуть США, де зарплата судинного хірурга сягатиме 20 тисяч доларів після податків, але якщо порахувати вартість життя там та в Україні, то повірте – це речі не до порівняння.

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На жаль, виїжджають з України ті лікарі, кому совість не дозволяє вимагати в хворого тисячі доларів за роботу. Але саме для того, щоб підняти їм зарплати щонайменше до рівня сусідніх країн, і була розпочата медична реформа.

Саме для того, щоб заробляти гідну зарплату чесно і прозоро, а не ховати очі в очікуванні "подяки". Але найстрашніше не це, а те, що багато пацієнтів померли, так і не зібравши необхідну суму. Неофіційну плату "за роботу" лікаря, який забув, що він давав клятву Гіппократа, а не бізнесмена.