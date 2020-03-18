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Відомий польський лікар наклав на себе руки через зараження коронавірусом

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Польський лікар Войцех Рокіта покінчив життя самогубством через коронавірус / radio.kielce.pl

У польському місті Кельце у лікарні помер авторитетний консультант гінекології та акушерства Войцех Рокіта. Він буцімто наклав на себе руки, коли дізнався, що заразився на коронавірус.

Інфекцію у лікаря виявили після того, як він минулого тижня повернувся з закордонної відпустки, пише видання Wyborcza.

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Інформація про те, що лікар покінчив життя самогубством, поки що не підтверджена офіційно. У лікарні провели пресконференцію, на якій підтвердили лише смерть Войцеха Рокіти.

Після повернення з-за кордону лікар не мав контактів з пацієнтами. У лікарні Кельце, де працював Рокіта, спершу повідомляли, що його стан стабільний.

Сам 54-річний лікар останнім часом також працював консультантом Свентокшиського воєводства. Завдяки запровадженій ним системі в регіоні помирало найменше новонароджених дітей, хоча до цього часу воєводство було на останніх місцях за цим показником у Польщі.

Що відомо про коронавірус у Польщі?Загалом у Польщі зараження коронавірусом підтвердили у понад 250 людей. Крім того, 5 випадків зараження були летальними, і лише 1 людина поки що змогла вилікуватися.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Самогубство Новини Польщі Здоров'я Медицина
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