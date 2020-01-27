Відомий туроператор поверне усіх українських туристів з Китаю назад в Україну

Туроператор Join UP! повертає туристів з острова Хайнань додому. Громадяни України повернуться додому рейсами 29 січня та 1 лютого.

Ті туристи, які вже придбали тури на Хайнань на найближчий термін, можуть повернути вартість туру або поміняти його на інший, повідомляє пресслужба Join UP!.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Станом на 27 січня на острові Хайнань 33 випадки зараження китайським коронавірусом та 1 смерть.

Нагадаємо, що інкубаційний період 2019-nCoV триває 14 днів – людина може не відчувати симптомів, але бути заразною.



Українські туристи повернуться з Китаю додому / Instagram

Коронавірус - симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість;

Що відомо про китайський коронавірус

Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померла 81 людина. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.

Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай.

В аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США та Канаді.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

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