Відомий туроператор поверне усіх українських туристів з Китаю назад в Україну
Туроператор Join UP! повертає туристів з острова Хайнань додому. Громадяни України повернуться додому рейсами 29 січня та 1 лютого.
Ті туристи, які вже придбали тури на Хайнань на найближчий термін, можуть повернути вартість туру або поміняти його на інший, повідомляє пресслужба Join UP!.
До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
Станом на 27 січня на острові Хайнань 33 випадки зараження китайським коронавірусом та 1 смерть.
Нагадаємо, що інкубаційний період 2019-nCoV триває 14 днів – людина може не відчувати симптомів, але бути заразною.
Українські туристи повернуться з Китаю додому / Instagram
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість;
Що відомо про китайський коронавірус
Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померла 81 людина. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.
- У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
- Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
- У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай.
- В аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
- Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США та Канаді.
- Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.