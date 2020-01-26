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Відомо, чи є в Україні китайський коронавірус

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Президент заслухав міністра охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом / president.gov.ua

Станом на 26 січня в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу. У світі китайський вірус став причиною смерті вже 56 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу наголосив, що міністерство готове і налаштоване в разі появи такого вірусу рано його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу.

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Раніше в Україні розслідували 3 випадки з підозрою на враження коронавірусом. Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька запевнила, що усі 3 випадки – були звичайним грипом.

Очільниця МОЗ запевнила президента Володимира Зеленського, що постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій, а також МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

 
Симптоми китайського коронавірусу:
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість.

Зауважимо, що новий вид коронавірусу, який вперше зафіксували в Китаї, вийшов за межі країни. Він спалахнув у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

В аеропорту "Бориспіль" з 26 січня почнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. У разі необхідності осіб із ознаками ГРВІ негайно звертатимуться до медиків.

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Який ризик інфікування коронавірусом?Ризик інфікування небезпечною недугою – середній. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. В Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Китай Пневмонія в Китаї 2020 Здоров'я Лікування
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