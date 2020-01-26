Відомо, чи є в Україні китайський коронавірус
Станом на 26 січня в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу. У світі китайський вірус став причиною смерті вже 56 осіб.
Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу наголосив, що міністерство готове і налаштоване в разі появи такого вірусу рано його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу.
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Раніше в Україні розслідували 3 випадки з підозрою на враження коронавірусом. Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька запевнила, що усі 3 випадки – були звичайним грипом.
Очільниця МОЗ запевнила президента Володимира Зеленського, що постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій, а також МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість.
Зауважимо, що новий вид коронавірусу, який вперше зафіксували в Китаї, вийшов за межі країни. Він спалахнув у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.
В аеропорту "Бориспіль" з 26 січня почнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. У разі необхідності осіб із ознаками ГРВІ негайно звертатимуться до медиків.
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Який ризик інфікування коронавірусом?Ризик інфікування небезпечною недугою – середній. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. В Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем.
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