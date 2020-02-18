24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Відомо, громадян яких держав, евакуюють разом з українцями

10
Евакуація з Уханя / ucpnz.co.nz

18 лютого Україна проведе евакуація громадян 10 країн, включно з українцями.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць під час брифінгу розповів, громадян яких країн буде евакуювати Україна з китайського міста Ухань.

Читайте також: Евакуація українців з Китаю: що наразі відомо

Громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії,
– зазначив Андрій Заєць.

Раніше у МОЗ повідомили, що крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт 25 іноземців, які теж перебуватимуть на карантині в Україні. Примітно, що кошти за їх евакуацію авіакомпанія отримає від держав громадян, яких буде евакуйовано. 

Влада України заявила про готовність до евакуації/Фото: 

До теми: Скільки коштує евакуація українців з Китаю

Що відомо про евакуацію українців з Уханя?

  • Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України.
  • Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.
  • Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на 14 денний карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.
  • Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.
  • Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.
  • В Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.
  • Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу
сьогодні
9161
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
1089
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 2798
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька 2530
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 15083
12 лютого 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
Альона Чернецька 2380
Новини
Більше новин
Залиште відгук