Відомо, громадян яких держав, евакуюють разом з українцями
18 лютого Україна проведе евакуація громадян 10 країн, включно з українцями.
Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць під час брифінгу розповів, громадян яких країн буде евакуювати Україна з китайського міста Ухань.
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Громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії,
– зазначив Андрій Заєць.
Раніше у МОЗ повідомили, що крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт 25 іноземців, які теж перебуватимуть на карантині в Україні. Примітно, що кошти за їх евакуацію авіакомпанія отримає від держав громадян, яких буде евакуйовано.
Влада України заявила про готовність до евакуації/Фото:
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Що відомо про евакуацію українців з Уханя?
- Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України.
- Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.
- Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на 14 денний карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.
- Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.
- Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.
- В Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.
- Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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