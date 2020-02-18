Відомо, громадян яких держав, евакуюють разом з українцями

18 лютого Україна проведе евакуація громадян 10 країн, включно з українцями.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць під час брифінгу розповів, громадян яких країн буде евакуювати Україна з китайського міста Ухань.

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Громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії,

– зазначив Андрій Заєць.

Раніше у МОЗ повідомили, що крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт 25 іноземців, які теж перебуватимуть на карантині в Україні. Примітно, що кошти за їх евакуацію авіакомпанія отримає від держав громадян, яких буде евакуйовано.

Влада України заявила про готовність до евакуації/Фото:

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Що відомо про евакуацію українців з Уханя?

Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого , а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України.

, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України. Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на 14 денний карантин . Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал , який займався обслуговуванням пасажирів.

, який займався обслуговуванням пасажирів. Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.

В Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих , ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції. Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.

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Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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