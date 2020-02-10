Відомо, коли евакуюють українців з епіцентру поширення коронавірусу

Україна 11 лютого проведе екстрену евакуацію українців з китайської провінції Хубей, яка наразі є закритою на карантин через стрімке поширення небезпечного коронавірусу.

Про це повідомило Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії.

Читайте також: Ще один українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері

У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну,

– йдеться в повідомленні Посольства.

Відомство також зазначило, що українці, яких повернуть в Україну, повинні бути повністю готовими до комунікації та обов'язкового 14-денного карантину.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Dimond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.