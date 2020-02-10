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Відомо, коли евакуюють українців з епіцентру поширення коронавірусу

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Евакуація українців з Хубей

Україна 11 лютого проведе екстрену евакуацію українців з китайської провінції Хубей, яка наразі є закритою на карантин через стрімке поширення небезпечного коронавірусу.

Про це повідомило Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії.

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У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну,
– йдеться в повідомленні Посольства.

Відомство також зазначило, що українці, яких повернуть в Україну, повинні бути повністю готовими до комунікації та обов'язкового 14-денного карантину.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Dimond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Медицина
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