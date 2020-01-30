Відомо, коли китайський коронавірус досягне піку епідемії

Дані щодо кількості інфікованих китайським коронавірусом оновлюються щогодини, відтак відчуття паніки зростає пропорційно. Прогнозування перебігу захворювання базується на даних про кількість хворих, та наявних оцінках попередніх випадків спалахів коронавірусів.

Вчені передбачають, що епідемія досягне піку в середині лютого, а загальне число хворих у 2-3 рази перевищить число хворих попередніх спалахів коронавірусів ТОРС/SARS, що були 18 років тому.

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Також з'явилися перші повноцінні клінічні описи захворювання у 99 пацієнтів з Уханя. Половина з них була відвідувачами того ринку, з якого почалося поширення інфекції. У більшості випадків хвороба супроводжувалася кашлем, високою температурою і легеневою недостатністю, у понад 70% хворих діагностували двосторонню пневмонію.



Епідемію коронавірусу прогнозують на середину лютого/Фото: Reuters

Новий коронавірус, ймовірно, більш заразний, ніж SARS-CoV. Це випливає з моделювання динаміки поширення інфекції, яку незалежно провели кілька груп. Отримані оцінки наразі дещо відрізняються.

Епідеміолог з Гарварда Ерік Фейгл-Дін підкреслює, що "ніколи в житті не бачив цифри в 3,8" і чекає "термоядерної пандемії".

Він також наводить цитати з іншого дослідження, де показник поширення оцінюється у 2,8.

Втім, це все ж невтішні цифри. Для порівняння: у вірусу атипової пневмонії (SARS), який спалахнув у 2003 році показник становив 2,0–3,5. Однак цей вірус не передавався під час інкубаційного періоду, а симптоми були чітко вираженими. Фактор репродукції після карантину знизився до 0,4.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.

Відомо про 7 717 випадків зараження у всьому світу.

у всьому світу. Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.