Відповідальність Китаю за COVID-19: що відомо про шокуючий звіт спецслужб країн Заходу

Влада Китаю могла навмисно приховувати поширення інформації про спалах COVID-19 та його небезпеку. За даними британських ЗМІ, до цього висновку дійшли розвідки п'яти західних країн.

Про попередні висновки спецслужб США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, 3 травня, повідомила британська газета The Daily Telegraph.

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Журналісти посилаються на інформацію закритої доповіді на 15 сторінок. Її підготували спецслужби вищеназваних держав. Їхній неформальний союз називають альянсом "П'яти очей" (Five Eyes).

Що відомо про звинувачення, які представлені в доповіді

З документу начебто випливає, що Китай можуть, як мінімум, звинуватити в халатності, яка коштувала світу катастрофічних людських і економічних втрат.

Автори доповіді стверджують, що китайська влада:

навмисно придушувала та знищувала докази про початкові процеси спалаху коронавірусу;

змушувала мовчати або ліквідовувала лікарів, які мали намір вголос про це заявляти;

знищувала дані досліджень в лабораторіях і відмовлялася надавати доступ до живих зразків вірусу дослідникам з інших країн, які працюють над створенням вакцини.

Ще на початку грудня минулого року Китай отримав докази передачі інфекції від людини до людини, проте відмовлявся визнати цей факт аж до 20 січня. 3 січня Нацкомітет охорони здоров’я Китаю нібито дав вказівку знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про цю інфекцію.

Окрему увагу в доповіді приділили роботі китайської групи науковців під керівництвом докторки Ши Чженлі. Вона працює в Уханьському інституті вірусології.

У 2013 році ця група досліджувала зразки фекалій кажанів-підковоносів у печері китайської провінції Юнь Нань. Пізніше виявилося, що як мінімум один з 50 вірусів, виявлених вченими в цих зразках, на 96% генетично схожий з вірусом SARS-CoV-2, який у 2020 році спровокував пандемію COVID-19.

Дослідження цих же науковців у листопаді 2015 року, яке спільно проводили з американським Університетом Північної Кароліни, показало, що вірус, схожий на SARS, може передаватися безпосередньо від кажанів до людей. Водночас було згадано, що не існує ефективного лікування у такому випадку.

При цьому китайські вірусологи під керівництвом Ши Чженлі, дослідження яких частково фінансував уряд Австралії, визнавали неймовірну небезпеку своєї роботи.

В березні 2019 року доктор Ши та її команда опублікували роботу під назвою Bat Coronaviruses in China (Коронавіруси в кажанів у Китаї) в медичному журналі Viruses (Віруси). У цьому огляді дослідники вказали, що "прагнуть передбачити "гарячі точки" вірусів та потенціал їх міжвидової передачі". Вони відзначили також "невідкладну необхідність вивчення коронавірусів у кажанів в Китаї, щоб зрозуміти їхню здатність викликати черговий спалах".

Досить ймовірно, що майбутні спалахи коронавірусів, подібних до SARS або MERS, витікатимуть від кажанів, та існує підвищена ймовірність того, що це станеться в Китаї,

– мовилось в доповіді.

Чи з'явився коронавірус саме в Уханській лабораторії

Британські журналісти також вказують, що "попри спроби західних розвідок з’ясувати, чи могла лабораторія в Ухані бути відповідальною за спалах коронавірусу, доктор Ши не зупиняється в своїх дослідженнях, які, як вона стверджує, зараз важливіші, ніж будь-коли".

Видання також додає, що доктор Ши певний час була в Австралії, де співпрацювала з Центром з вивчення здоров’я тварин CSIRO. Вона також мала доступ до лабораторій найвищого – четвертого рівня.

Водночас існують певні розбіжності у версіях спецслужб "П'яти очей" щодо власне походження коронавірусу.

Розвідка Австралії вважає, що вірус вперше з’явився на ринку в Ухані, як і стверджує влада Китаю. А розвідка США поки не визначилася з остаточними висновками щодо походження SARS-CoV-2, проте скептично ставиться до офіційної версії КНР.

Зверніть увагу! Станом на 3 травня у світі виявлено понад 3,5 мільйона випадків інфікування COVID-19, понад 245 тисяч людей вже померли.

Чому США звинувачують Китай в поширенні коронавірусу? Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань.



Впродовж січня та лютого 2020 року американські спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19. Але він ніяк не реагував. Однак після спалаху COVID-19 зупинив фінансування ВООЗ і звинуватив організацію в бездіяльності.