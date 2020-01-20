Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні

Взимку особливо хочеться тепла і сонечка, тому люди для мандрівок обирають екзотичні країни, де завжди літо. Але, окрім моря та відпочинку, може виникнути й багато неочікуваних проблем. Тому дуже важливо організувати все так, щоб подорож не перетворилася у неприємне випробування або хворобу. Як це зробити – читайте у нашому матеріалі.

Найбільша проблема екзотичних країн – це екзотичні захворювання, до яких наш український організм зовсім не має імунітету, тому що наші предки ними не хворіли, а, як відомо, імунна система має "пам'ять". Тому ті хвороби, які місцеві жителі переносять зовсім легко, для туриста можуть закінчитись госпіталізацією.

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Тож перше, що потрібно зробити – перевірити епідемічну ситуацію тієї країни, в яку прямуєте. Цю інформацію можна отримати на сайті МОЗ, ВООЗ, посольства країни, в яку подорожуєте та від туроператора.

Зробіть щеплення

Коли ви дізналися про епідемічну ситуацію, довідайтеся, чи можна від тих хвороб вакцинуватися. Також варто уточнити в туроператора, без яких щеплень не пускають в країну. Якщо треба вакцинуватись, то зробіть це завчасно, оскільки до деяких щеплень імунітет з'являється за 2-3 тижні.



Перед відпусткою зробіть всі необхідні щеплення \ unsplash.com

Але ви маєте розуміти, що вакцинація – це не панацея і ви все одно маєте бути обережними і не наражати себе на зайву небезпеку. В першу чергу, не потрібно контактувати з дикими тваринами, їсти їжу в антисанітарних умовах та ковтати воду під час купання.

Якщо вас вкусила дика тварина – одразу промийте місце укусу чистою водою з милом, та зверніться в лікарню, щоб визначити чи потрібно вводити сироватку проти сказу.

Складіть аптечку

В подорожі аптечка має надважливе значення, тому що ви не завжди зможете одразу отримати медичну допомогу. Але на сайті посольства країни, в яку мандруєте, перевірте чи всі ліки дозволені до ввозу. Та якщо приймаєте рецептурні препарати, не зайвим буде взяти з собою рецепти на них.

Насамперед візьміть ліки, які ви вживаєте від хронічних захворювань. Їх має вистачити на весь період відпустки.

Нестероїдні протизапальні препарати. Наприклад, до складу яких входить парацетамол або ібупрофен (проте, попередньо перевірте заборони країн, через які та в яку прямуєте) – вони добре збивають температуру та знеболюють.

Ліки проти алергії. Якщо ви алергік, візьміть антигістамінні препарати, які найкраще вам підходять.

Антисептики. Підійде будь-який засіб, який вам подобається і який довів свою ефективність. Нагадаємо, пероксид водню, йод та зеленки мають сумнівну ефективність.

Сонцезахисні креми. Сонце не тільки гріє, а й виділяє промені, які можуть спровокувати онкологічні захворювання та серйозні опіки. Також воно викликає пошкодження та старіння шкіри.

Препарати проти діареї. В туристів часто виникають з цим проблеми через незвичну їжу та зміну води. Але пам’ятайте, цими препаратними не можна зловживати, використовуйте їх лише в екстрених випадках.

Засіб від укусів комах, сонячних опіків та місцевий проти алергії. Тут може прийти на допомогу Феністил гель. Завдяки активній речовині – диметиндену малеату, що входить до складу лікарського засобу Феністил гель, при нанесенні препарату на шкіру зменшується свербіж і подразнення, що супроводжують шкірні алергічні реакції*

Перев'язувальні матеріали. Бинти та пластирі, щоб вчасно закрити порізи та подряпини.

Феністил – швидка* дія при свербежі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри та укусах комах.



Візьміть у відпустку засіб від укусів комах, сонячних опіків та місцевий проти алергії \ istock.com

Не перенапружуйтесь

Останні дні перед відпусткою – це справжнє пекло. Купа незавершених справ, дедлайнів і стресів, через це ви недосипаєте, нормально не харчуєтесь та й на спорт часу зовсім нема. Такий стан може загострити хронічні захворювання та ослабити імунітет перед відпусткою, що підвищить ризик провести її хворим у ліжку. Тому не хвилюйтеся та насолоджуйтеся відпусткою. Кожен заслуговує на повноцінний відпочинок.

*згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.