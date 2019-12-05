Відшарування нігтів: чому виникають та як лікувати
Відшарування нігтів від нігтьового ложа в медицині називається оніхолізіс. Ця проблема зустрічається у багатьох людей різного віку.
Іноді він супроводжується грибковою інфекцією, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Чому виникає відшарування нігтів?
Найчастіші причини оніхолізісу
- Травми (вдарили, притиснули – досить часто ми просто забуваємо про це, а через деякий час (не відразу) ніготь відходить від нігтьового ложа;
- Незручне, тісне взуття – якщо виникає в області стоп;
- Покриття гель-лаком (і найчастіше опік від того, що ви тримаєте нігті в лампі й терпите печіння).
- Хронічні шкірні захворювання, як псоріаз, екзема та ін
Рідко, але все ж причиною оніхолізісу можуть бути захворювання внутрішніх органів і деякі патологічні стани:
- дефіцит заліза;
- порушення в роботі щитоподібної залози;
- ішемічна хвороба серця;
- цукровий діабет;
- прийом лікарських засобів (антибіотики – тетрациклін, фторхінолони, оральні контрацептиви та ін).
Гель-лак пошкоджує нігті
Що робити, якщо відшаровуються нігті?
- Намагаємося виявити причину. Важливо обов'язково брати зішкріб і посів з пошкодженого нігтя для виключення грибкової інфекції;
- Стежимо за нігтями, захищаємо від води, хімії (миємо посуд тільки в рукавичках);
- Не покривайте гель-лаком;
- По можливості звертаємося до подолога, щоб видалив ділянки нігтів, які відшарувалися;
- За рекомендацією фахівця можливе протезування пошкодженого нігтя;
- Якщо немає можливості, то максимально коротко підстригаємо ці ділянки;
- Нічого не намагаємося вичищати гострими предметами з-під них, це може ще більше погіршити ситуацію;
- Рекомендується щоденний масаж області нігтя з маслами / жирним кремом по 2 хвилини.
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