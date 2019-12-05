Відшарування нігтів: чому виникають та як лікувати

Відшарування нігтів від нігтьового ложа в медицині називається оніхолізіс. Ця проблема зустрічається у багатьох людей різного віку.

Іноді він супроводжується грибковою інфекцією, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Чому виникає відшарування нігтів?

Найчастіші причини оніхолізісу

Травми (вдарили, притиснули – досить часто ми просто забуваємо про це, а через деякий час (не відразу) ніготь відходить від нігтьового ложа;

Незручне, тісне взуття – якщо виникає в області стоп;

Покриття гель-лаком (і найчастіше опік від того, що ви тримаєте нігті в лампі й терпите печіння).

Хронічні шкірні захворювання, як псоріаз, екзема та ін

Рідко, але все ж причиною оніхолізісу можуть бути захворювання внутрішніх органів і деякі патологічні стани:

дефіцит заліза;

порушення в роботі щитоподібної залози;

ішемічна хвороба серця;

цукровий діабет;

прийом лікарських засобів (антибіотики – тетрациклін, фторхінолони, оральні контрацептиви та ін).



Гель-лак пошкоджує нігті

Що робити, якщо відшаровуються нігті?

Намагаємося виявити причину. Важливо обов'язково брати зішкріб і посів з пошкодженого нігтя для виключення грибкової інфекції;

Стежимо за нігтями, захищаємо від води, хімії (миємо посуд тільки в рукавичках);

Не покривайте гель-лаком;

По можливості звертаємося до подолога, щоб видалив ділянки нігтів, які відшарувалися;

За рекомендацією фахівця можливе протезування пошкодженого нігтя;

Якщо немає можливості, то максимально коротко підстригаємо ці ділянки;

Нічого не намагаємося вичищати гострими предметами з-під них, це може ще більше погіршити ситуацію;

Рекомендується щоденний масаж області нігтя з маслами / жирним кремом по 2 хвилини.

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