Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці кількість хворих на ГРВІ та грип зменшується з кожним днем.
Про це мер столиці розповів під час онлайн-пресбрифінгу.
До теми Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
Кличко розповів, що у столиці зменшується кількість випадків зараження грипом та ГРВІ. За його словами, це пов'язано з введенням карантину.
Завдяки обмеженим заходам, захворюваність нижче базової десь на 65% у порівнянні з позаминулим тижнем,
– заявив Кличко.
За словами Кличка, минулого тижня грип виявили у 3000 дітей та у більш ніж 4800 дорослих.
Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується. Минулого тижня з цим діагнозом госпіталізували 45 киян, з них 41 дитина,
– додав він.
Симптоми грипу / Інфографіка 24 каналу
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