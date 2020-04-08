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Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується, – Кличко

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Грип в Києві: скільки людей захворіли / unsplash.com

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці кількість хворих на ГРВІ та грип зменшується з кожним днем.

Про це мер столиці розповів під час онлайн-пресбрифінгу.

До теми Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

Кличко розповів, що у столиці зменшується кількість випадків зараження грипом та ГРВІ. За його словами, це пов'язано з введенням карантину.

Завдяки обмеженим заходам, захворюваність нижче базової десь на 65% у порівнянні з позаминулим тижнем,
– заявив Кличко. 

За словами Кличка, минулого тижня грип виявили у 3000 дітей та у більш ніж 4800 дорослих. 

Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується. Минулого тижня з цим діагнозом госпіталізували 45 киян, з них 41 дитина,
– додав він.

Симптоми грипу
Симптоми грипу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Києва Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Статистика Віталій Кличко Грип в Україні
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