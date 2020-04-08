Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці кількість хворих на ГРВІ та грип зменшується з кожним днем.

Про це мер столиці розповів під час онлайн-пресбрифінгу.

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Кличко розповів, що у столиці зменшується кількість випадків зараження грипом та ГРВІ. За його словами, це пов'язано з введенням карантину.

Завдяки обмеженим заходам, захворюваність нижче базової десь на 65% у порівнянні з позаминулим тижнем,

– заявив Кличко.

За словами Кличка, минулого тижня грип виявили у 3000 дітей та у більш ніж 4800 дорослих.

Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується. Минулого тижня з цим діагнозом госпіталізували 45 киян, з них 41 дитина,

– додав він.



Симптоми грипу / Інфографіка 24 каналу

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