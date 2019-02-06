Відсторонення Супрун критично вплинуло на доставку ліків: заява МОЗ

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Через відсторонення Супрун не можуть доставити життєво необхідні ліки
Через відсторонення Супрун не можуть доставити життєво необхідні ліки / pharmacy.biz

Міністерство охорони здоров'я України заявило, що ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва заблокувала доставку життєво необхідних ліків до пацієнтів.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, 5 лютого, він частково задовольнив заяву нардепа від "Радикальної партії" Ігора Мосійчука та заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.

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Препарати на суму понад 633 мільйонів гривень, які закупили за кошти Держбюджету, не можуть відправити у медзаклади.

У МОЗ пояснюють, що розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра. Також існує високий ризик зриву закупівельного процесу за кошти 2019 року.

Препарати на суму понад 633 мільйонів гривень не можуть відправити у медзаклади
Препарати на суму понад 633 мільйонів гривень не можуть відправити у медзаклади

 
Лікар Уляна Супрун
Це вакцини проти кору, які є єдиним засобом, щоби зупинити спалахи хвороби. Це ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії. 

Хто підпише договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року? Бо повноваження підписувати договори також має лише в.о. міністра”.

Через рішення суду заблокований доступ пацієнтів до ліків, які гарантувала держава, і ставить під загрозу здоров’я і життя тисяч українців.

Відомство додало, що члени Кабінету Міністрів України підтримують в.о. міністра охорони здоров'я доктора Уляна Супрун.

 

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Теги: Медицина Здоров'я Уляна Супрун Ліки
Джерело: 24 Канал
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