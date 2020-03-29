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Відсутні бахіли, маски, апарати ШВЛ: медики Прикарпаття просять елементарного забезпечення

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Медики Прикарпаття просять елементарного забезпечення / Фотобанк 24 каналу

Дедалі більше лікарень в Україні, які приймають хворих на коронавірус, заявляють про відсутність необхідного забезпечення: від апаратів штучного дихання до елементарних бахіл. Це вкотре підтверджує заява фтізіатрів Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру.

Медики опублікували звернення на своїй сторінці у фейсбуці, у якому просять допомогти придбати їм засоби індивідуального захисту.

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За словами лікарів, у закладі перебувають 14 хворих з позитивними тестами на короновірус, а у медиків немає захисних костюмів, в яких виходити на роботу.

Додамо, що в Івано-Франківській області підтверджено 41 випадок зараження Covid-19, один з яких завершився летально.

"Ми не просимо премій, заохочень, медалей... Ми просимо елементарного захисту", – йдеться у зверненні.

Також повідомляється, що 30 одноразових костюмів біозахисту, які на заклад передали днями, вже закінчилися.

Короткий список необхідного:

  • Костюми біозахисту
  • Захисні окуляри
  • Захисні щитки багаторазового використання
  • Ізоляційні халати
  • Рукавички з довгими манжетами
  • Антисептики для рук
  • Бахіли
  • Лицеві кисневі маски
  • Термометри інфрачервоні безконтактні
  • Апарати ШВЛ
  • Кисневі концентратори

"Ми вже не говоримо про обладнання, яке так пафосно і оперативно передається по закладам області, а за наш заклад чомусь забули... То в нас виникає єдине запитання , як нам завтра, а головне, в чому виходити на роботу", – написав Роман Геринович у фейбуці, який поширив прохання.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини Івано-Франківська Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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