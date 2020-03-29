Відсутні бахіли, маски, апарати ШВЛ: медики Прикарпаття просять елементарного забезпечення
Дедалі більше лікарень в Україні, які приймають хворих на коронавірус, заявляють про відсутність необхідного забезпечення: від апаратів штучного дихання до елементарних бахіл. Це вкотре підтверджує заява фтізіатрів Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру.
Медики опублікували звернення на своїй сторінці у фейсбуці, у якому просять допомогти придбати їм засоби індивідуального захисту.
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За словами лікарів, у закладі перебувають 14 хворих з позитивними тестами на короновірус, а у медиків немає захисних костюмів, в яких виходити на роботу.
Додамо, що в Івано-Франківській області підтверджено 41 випадок зараження Covid-19, один з яких завершився летально.
"Ми не просимо премій, заохочень, медалей... Ми просимо елементарного захисту", – йдеться у зверненні.
Також повідомляється, що 30 одноразових костюмів біозахисту, які на заклад передали днями, вже закінчилися.
Короткий список необхідного:
- Костюми біозахисту
- Захисні окуляри
- Захисні щитки багаторазового використання
- Ізоляційні халати
- Рукавички з довгими манжетами
- Антисептики для рук
- Бахіли
- Лицеві кисневі маски
- Термометри інфрачервоні безконтактні
- Апарати ШВЛ
- Кисневі концентратори
"Ми вже не говоримо про обладнання, яке так пафосно і оперативно передається по закладам області, а за наш заклад чомусь забули... То в нас виникає єдине запитання , як нам завтра, а головне, в чому виходити на роботу", – написав Роман Геринович у фейбуці, який поширив прохання.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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