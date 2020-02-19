Відсутність довіри гірша, ніж сам вірус, – Супрун про евакуацію українців з Китаю

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що брак інформації та фахових коментарів про коронавірус на фоні поширення дезінформації і паніки створює серйозну небезпеку для кожного.

Про це Супрун написала на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, в країні необхідна чесна, проста і зрозуміла комунікація, "особливо з боку державних структур, які опікуються цим питанням".

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Бо відсутність довіри у таких ситуаціях гірша ніж сам вірус. Зокрема, через брак інформації та погану комунікацію зараз маємо такий високий рівень саботажу управлінців на місцях,

– наголосила ексголова МОЗ.

Супрун зауважила, що українцям важливо зберігати спокій і піклуватися про свою інформаційну гігієну. Так, в Україні наразі підготовлені кілька місць, які можуть прийняти евакуйованих із Китаю українців, кожен громадянин України пройшов обстеження та підписав лист, в якому дав згоду на проходження всіх обстежень, в тому числі на 14 денне спостереження.

Крім того, персонал — кухарі, медики, техпрацівники, екіпаж авіакомпанії матимуть необхідні засоби безпеки і всі вони погодилися на те, що весь інкубаційний період залишатимуться там, де будуть перебувати евакуйовані українці.

Відомо також, що у літаку замінять усі вентиляційні системи та проведуть всі необхідні лабораторні дослідження.

Як має відбуватися карантин та ізоляція?

Карантин та ізоляція – заходи, які застосовуються для того, аби стримати поширення інфекційних хвороб, які можуть здійснюватися добровільно або примусово під контролем органів охорони здоров'я.

Ізоляція застосовується до людей, які точно мають хворобу, а карантин до тих людей, які ймовірно можуть бути заражені, але поки не проявляють симптомів хвороби.

Для спостереження та роботи з людьми на карантині слід призначити підготовлений персонал. Медичні працівники повинні бути оснащені основними засобами індивідуального захисту та засобами для роботи з людьми, у яких є підозра на хворобу. Це маски, халати, рукавички, захисні окуляри, засоби для дезінфекції.



Медики перевіряють жителів Уханя / Getty Images

Крім того, медичний персонал має пройти навчання стосовно визначення випадків хвороби, заходів профілактики та боротьби з інфекціями, а також мати алгоритм дій у разі виявлення хвороби. Інкубаційний період становить 14 днів, така ж рекомендована тривалість карантину.

Заходи, які слід здійснити ДО посадки у літак

Перед відправленням і підготовкою евакуації важлива розширена двостороння комунікація, координація та планування з відповідальними органами.

Літак повинен бути укомплектований достатньою кількістю медичного персоналу на кількість пасажирів, а також засобами індивідуального захисту (масками, рукавичками, засобами для миття рук). Їх має вистачати і для того, аби швидко відреагувати у разі прояву симптомів у пасажирів на шляху.

Немедичний екіпаж літака повинен бути проінформований про ознаки та симптоми Covid-19.

До відправлення необхідно провести "exit screening" – вимірювання температури тіла, а також провести анкетування для раннього виявлення симптомів. Результати вимірювань і анкетування мають бути відправлені в країну, яка прийматиме людей на карантин.

Рекомендується відкласти поїздку для людей, у яких результати скринінгу вказують на те, що вони можуть бути потенційно заражені, та направити їх для подальшої оцінки їхнього стану і лікування.

Що робити на борту літака

Місце розміщення кожного пасажира у літаку має бути відмічено. Це необхідно для подальшої ізоляції пасажира, який має симптоми гострої респіраторної інфекції, якщо така ситуація трапиться, а також для фіксування пасажирів, які сиділи поруч із цією людиною.

У разі фіксування симптомів хвороби на шляху, потрібно вживати наступні кроки, аби зменшити ризики зараження і поширення інфекції:

– Призначити одного члена екіпажу для догляду за хворим пасажиром, бажано того, хто вже спілкувався з цим пасажиром.

– Член екіпажу, який доглядає за пасажиром із симптомами має використовувати маску, ретельно мити руки, використовувати рукавички.

– Сусіднє від людини із симптомами сидіння повинно залишатися вільним.

– Пасажири, які перебувають у безпосередній близькості до людини із симптомами, мають надати свої контактні дані для подальшого контролю.

– Людина із симптомами має використовувати маску, а також чхати чи кашляти в одноразові серветки. Якщо людина не може одягнути маску, тоді маски треба запропонувати усім пасажирам, які сидять поруч. Речі, які використовує хвора людина (ковдру, посуд, інші персональні речі) не повинні використовуватися повторно.

– Якщо на твердих чи м’яких поверхнях у літаку наявні кров, слина чи хворого пасажира знудило – варто дотримуватися правил очищення цього місця, з якими ознайомлені члени екіпажу.

– Важливо переконатися, що екіпаж літака підтримує постійну роботу системи рециркуляції повітря. Зазвичай на літаках встановлені спеціальні фільтри для очищення, які здатні фільтрувати патогени у повітрі.



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Заходи після прибуття (без карантина)

– "Проводиться entry screening. Тільки температурний скринінг може бути не надто ефективним, оскільки він може “пропустити” пасажирів, у яких хвороба перебуває в інкубаційному періоді, або ж підвищення температури викликане іншими причинами", – зазначає Супрун.

Якщо проводиться скринінг температури, він повинен супроводжуватися: наданням інформації про симптоми та місця і контакти, куди можна звернутися по допомогу у разі виникнення симптомів, заповненням опитувальника для збору інформації та забезпеченням механізму збору та аналізу даних, отриманих під час скринінгу задля швидкого реагування.

– Слід виділити окремий простір для проведення скринінгу та опитування.

– Для транспортування до призначеної лікарні або установи має бути виділено окремий транспорт.

– Має проводитися дезінфекція літака. Для його очищення після висадки пасажирів повинен бути відокремлений простір та підготовлений персонал.

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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