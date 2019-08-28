Питання про безпліддя, які ви боялись поставити

Кожен хоч раз в житті замислювався: "А чи хочу я дитину?" Ваше життя – ваше право, і відповідь на це питання не повинна стосуватися нікого, крім вас самих. Однак існують моменти, коли завагітніти просто не виходить.

Вагітність, безпліддя, заморожування яйцеклітин і ЕКО – теми не тільки табуйовані, але й значною мірою міфологізовані. Ембріолог Ольга Малюта розповіла коли діагностують безпліддя, що впливає на постановку діагнозу і чи потрібно заморожувати яйцеклітину.

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Діагноз безпліддя зазвичай ставиться парі, а не окремій людині. Адже часто до лікаря звертається саме пара, якщо їй не вдалося завагітніти приблизно після року незахищеною статевого життя. Причин може бути дуже багато. Статистично, 50% – це внесок жінки, 40% - чоловічий фактор безпліддя, а 10% - або об'єднаного генезу, або нез'ясованого. Це коли у всіх ніби все добре, але завагітніти не виходить.

Чоловічий фактор – це кількість сперматозоїдів і їх якість в спермі. У жінки справа може бути в віці, або відсутності овуляції через гормональні збої, що легко можна виправити терапевтично. Класична ситуація – непрохідність фаллопієвих труб, коли було запалення. Іноді буває матковий фактор, коли ембріон просто не імплантується.



Іноді ембріон просто не імплантується

Навіщо проходити діагностику ембріона?

Якщо говорити про зовнішнє запліднення, при якому ембріон перевіряється ще до перенесення його в матку, то діагностика показує, які у нього є хромосомні аномалії. Після 38 років жінкам радять перевірити ембріон хоча б на 5 синдромальних хромосом – на синдроми Едвардса, Патау та Дауна. Таким чином для пересадки відбираються найбільш генетично здорові ембріони. Взагалі, можна перевірити всі 24 хромосоми на певні перебудови. Так робиться, коли у жінки було вже кілька спроб екстракорпорального. А є навіть діагностика, що дозволяє прочитати окремий ген – це потрібно, якщо в родині були випадки якогось конкретного генетичного захворювання.

Якщо ж жінка завагітніла сама, їй можуть провести пренатальну діагностику: до 12 тижні можна взяти на тест амніотичну рідину або навіть ворсинки хоріона, це предплацента.

Існує два види скринінгу: скринінг першого триместру роблять на 11-14 тижні, другого – 14-21 тиждень.

Чи дійсно жінці з віком важче завагітніти?

Так, це правда! Це в першу чергу пов'язано зі скороченням оваріального резерву, який знижується протягом життя. По-друге, з різким падінням якості яйцеклітин: після 35-38 років збільшується кількість хромосомних аномалій. А відтак, ймовірність народити дитину з генетичним захворюванням – вища. Однак, виносити дитину жінці з віком не стає важче.



Якщо жінка немає хронічних захворювань, вона може виносити здорову дитину

Чи впливають гормональні контрацептиви на можливість завагітніти і на здоров'я в цілому?

Якщо правильно приймати засоби контрацепції та правильно їх відмінити – ні.

Є наукові статті, які показують, що понад 10 років приймання КОК підвищують шанси розвитку раку грудей і раку яєчників – таке дійсно можливо. Але це стосується тривалого прийому. А ще зараз, до речі, народжується дуже багато двійнят, так ось це відбувається не тільки через ЕКО.

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Як на можливість завагітніти впливають аборти?

Якщо жінка помітила небажану вагітність до 8 тижнів, це легко вирішити медикаментозно. В такому разі варто звернутись до лікаря, він підбере препарат. Якщо термін більший, то після аборту можуть виникнути проблеми з ендометрієм. Якщо жінка народила до 38 років, то їй набагато легше завагітніти після 40. А якщо до 40 років були тільки аборти, буде дуже складно.

Чи є сенс заморожувати яйцеклітини?

Так! І досить значний. До 30 років і за умови хорошого рівня антімюллерового гормону, який показує наскільки жінку можна простимулювати фолікулостимулюючим гормоном. "Простимулювати" означає наступне: щомісяця у жінок формується тільки одна яйцеклітина, а під час гормональної стимуляції майже всі фолікули, які ростуть протягом місяця, можна довести до стадії зрілості. Так, за один цикл можна отримати до 25 зрілих яйцеклітин. Таких яйцеклітин має вистачити на дві спроби, бо розморожують їх зазвичай групами по 10. Цього достатньо для 4-5 хороших ембріонів придатних для ембріотрансфер на 5 діб існування.



Заморожують яйцеклітини групами, цього буде достатньо для 4-5 ембріонів

Чи є наслідки для здоров'я жінки, якщо вона не народить взагалі?

Ні. Є певні ризики для виникнення раку молочної залози, але все одно – при обстеженні раз в рік від цього можна вберегтися. І різниця у відсотках не така велика.