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Виготовляють першу мільйонну партію вакцини проти COVID-19: вона довела ефективність на тваринах

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Вакцинацію проти коронавірусу можуть почати вже у вересні
Вакцинацію проти коронавірусу можуть почати вже у вересні / pixabay.com

Група вчених з США і Великобританії представили вакцину, яка показала 100% ефективність у дослідах на шимпанзе. Вакцина запобігла розвитку пневмонії. Дослідники відразу ж почали першу фазу клінічних досліджень. Та не чекаючи їх результатів, запустили у виробництво перший мільйон доз. Однак інші дослідники вважають, що поспіх не виправданий.

У журналі Nature опубліковані попередні дані дослідження вакцини ChAdOx1 nCoV-19 проти COVID-19. Доклінічні експерименти на мавпах довели, що вакцина викликає сильну імунну відповідь і захищає легені тварин від пошкоджень і розвитку пневмонії. Отримані дані ще не пройшли всі етапи рецензування для публікації наукової роботи.

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Як довели ефективність вакцини

Вакциновані тварини виробляли нейтралізуючі антитіла, які можуть запобігти проникненню вірусу в клітини. Пневмонія не розвинулася в жодної з шести щеплених макак, в той час як в групі контролю запалення розвивалося у двох з трьох мавп.

Зокрема, у вакцинованих тварин виявили нижчі рівні вірусної РНК в тканинах легенів, ніж у не щеплених. Саме тому, вчені припустили, що вакцина захищала від розмноження вірусу в легенях.

Тим часом з такими висновки не згідні інші вчені. Вони вважають, що вакцина здатна забезпечити лише частковий захист (оскільки вірус в тканини легенів все-таки з'явився і частота дихання деяких тварин була порівнянна з хворими) і поки зовсім не зрозуміло, який результат на вакцину виникне у людини, пише Forbes.


Вакцину можуть застосовувати для людей у вересні цього року / Фото Unsplash

Масштабне виробництво вакцини для людей

Попри це, вчені вже запустили першу фазу клінічного випробування ChAdOx1 nCoV-19 і навіть масове виробництво вакцини. Дослідники запланували випустити близько 1 млн доз вакцини до вересня.

Як пояснюють самі вчені, це вимушений захід в умовах пандемії, яка в разі успішних результатів досліджень дозволить швидко забезпечити вакциною людей. Свої ймовірні успіхи вони оцінюють на 80%.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Вакцинація дослідження Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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