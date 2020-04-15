Вихід з карантину на сьогодні є недоцільним, – очільник МОЗ
В Україні за останню добу зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 392 пацієнти. Тепер загальна кількість хворих на COVID-19 становить 3764 людини. Максим Степанов наголосив, що у таких умовах говорити про вихід з карантину недоцільно.
МОЗ розглядає варіанти виходу з карантину та умови, за яких це може відбутися. Але послаблення карантинних заходів можливе лише після зниження захворюваності. Про це очільник МОЗ розповів під час брифінгу.
Важливо В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19
Степанов додав, що Україна аналізує та вивчає досвід інших країн щодо механізму та етапів виходу з карантину.
Зважаючи на сьогоднішній антирекорд за кількістю захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід з карантину є недоцільним. Вихід з карантину буде можливий, коли ми побачимо стале зниження захворюваності на COVID-19,
– заявив Степанов.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки зараження коронавірусом. Одужати вдалося 143 людям, померли – 108.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину.
- В Україні тимчасово закрили ринки, торгові центри, перукарні, кінотеатри тощо. Досі працюють лише аптеки, АЗС та продуктові магазини.
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