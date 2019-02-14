Виховання дітей шкодить імунітету батьків більше, ніж кишкові інфекції

Виховання дітей – більший стрес для імунітету батьків, ніж сезонні щеплення від грипу або гастроентерит (запальне захворювання шлунку і тонкої кишки).

В рамках масштабного дослідження Льовенського університету в Бельгії імунологи три роки спостерігали за здоров'ям 670 осіб у віці від 2 до 86 років. Їх цікавили чинники, які найсильніше впливають на захисну функцію організму, включаючи вік, стать, зайва вага і т. д. Одним з найважливіших факторів виявився вік.

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Також дослідники зробили ще один цікавий висновок: у пар, які разом виховували дітей, виявилося на 50% менше відмінностей в імунній системі, ніж у незнайомців. Справа не тільки в тому, що партнери обмінюються бактеріями, вони ще й живуть в умовах стресу, нестачі сну і хронічних інфекцій.



Батьківство шкодить імунітету більше, ніж захворювання шлунку

"Оскільки батьківство – один з найсерйозніших викликів для організму з боку зовнішнього середовища, на який люди йдуть добровільно, логічно, що це радикальне перезавантаження захисної системи, – і все ж для нас стало відкриттям, що виховання дітей б'є по імунітету сильніше, ніж важкий гастроентерит (запальне захворювання шлунку і тонкої кишки)", – підкреслив один з авторів роботи Адріан Лістон.

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