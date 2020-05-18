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Використання масок може зменшити поширення вірусу більш ніж на 60%, – дослідження

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Чому носити маски – важливо
Чому носити маски – важливо / Ілюстративне фото

Фахівці з університету Гонконгу провели дослідження на хом'яках, яке демонструє, що використання масок зменшує поширення вірусу.

Команда дослідників розмістила штучно заражених хом'яків поруч зі здоровими гризунами того ж виду, розмістивши клітки так, аби потік повітря курсував від інфікованих тварин до здорових, повідомляє Medical Express.

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Між клітками вчені закріплювали хірургічні маски. Під час експерименту дослідники виявили, що безконтактна передача вірусу з використанням масок може сповільнитись на більш ніж 60%.

Впродовж тижня дві третини хом'яків, які не були захищені засобами захисту, – заразилися. 

Цікаво, що коли дослідники помістили хірургічні маски в клітку з інфікованими тваринами, передача вірусу знизилася більш ніж на 15%. Коли ж маски помістили й в клітку зі здоровими хом'яками, то передача вірусу знизилася ще на 35%.

Натомість ті хом'яки, які заразилися у масках, отримали значно меншу інфекційну дозу збудника ніж ті гризуни, які не були захищені масками. 

Як правильно користуватися маскою
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Профілактика захворювань дослідження Китай Коронавірус COVID-19
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