Яким шляхом найчастіше заражаються ВІЛом в Україні й скільки людей захворіло за січень
За січень в Україні зафіксували 1 268 нових випадків ВІЛ-інфекції й 1 945 випадків туберкульозу, 1 557 з яких – нові.
У січні від СНІДу в Україні померли 176 людей, повідомляє Центр громадського здоров'я.
До теми: Що таке ВІЛ, як він передається та коли перетворюється у СНІД
Зауважимо, що це без урахування анексованого Криму, а також деяких частин Донецької та Луганської областей.
Яким шляхом найчастіше передається ВІЛ в Україні
З 1 268 нових випадків ВІЛу, причиною зараження найчастіше був гетеросексуальний статевий зв'язок. Якщо не брати до уваги 4 випадки інфікування, шлях яких невідомий, то найрідше ВІЛ передавався через гомосексуальний зв'язок.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у січні 2020 року:
- гетеросексуальний – 837;
- гомосексуальний –25;
- парентеральний (через кров та інші біологічні рідини) – 392;
- вертикальний (від матері до дитини) – 160;
- невідомий – 4.
Як зазначає Центр громадського здоров'я, близько 98% з 392 новонароджених позбудуться ВІЛ-інфекції до 18 місяців свого життя.
Статистика про захворюваність на ВІЛ за січень 2020 року / Центр громадського здоров'я
Що потрібно знати про ВІЛ та СНІД
ВІЛ-інфекція може протікати без жодних симптомів від 5 до 12 років, тому людина може жити й не знати, що у неї ВІЛ.
Хворий помирає не від самого СНІДу, а від інфекцій, які розвиваються через те, що імунітет не може їх подолати.
У чому різниця між ВІЛом та СНІДом?
ВІЛ – це сам вірус, а СНІД – це остання стадія захворювання, викликана ВІЛ. Зазначимо, що ВІЛ не може передаватись через побутові предмети, повітряно-крапельним шляхом чи комарів.
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