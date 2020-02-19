Яким шляхом найчастіше заражаються ВІЛом в Україні й скільки людей захворіло за січень

За січень в Україні зафіксували 1 268 нових випадків ВІЛ-інфекції й 1 945 випадків туберкульозу, 1 557 з яких – нові.

У січні від СНІДу в Україні померли 176 людей, повідомляє Центр громадського здоров'я.

До теми: Що таке ВІЛ, як він передається та коли перетворюється у СНІД

Зауважимо, що це без урахування анексованого Криму, а також деяких частин Донецької та Луганської областей.

Яким шляхом найчастіше передається ВІЛ в Україні

З 1 268 нових випадків ВІЛу, причиною зараження найчастіше був гетеросексуальний статевий зв'язок. Якщо не брати до уваги 4 випадки інфікування, шлях яких невідомий, то найрідше ВІЛ передавався через гомосексуальний зв'язок.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у січні 2020 року:

гетеросексуальний – 837;

гомосексуальний –25;

парентеральний (через кров та інші біологічні рідини) – 392;

вертикальний (від матері до дитини) – 160;

невідомий – 4.

Як зазначає Центр громадського здоров'я, близько 98% з 392 новонароджених позбудуться ВІЛ-інфекції до 18 місяців свого життя.

Статистика про захворюваність на ВІЛ за січень 2020 року / Центр громадського здоров'я

Що потрібно знати про ВІЛ та СНІД

ВІЛ-інфекція може протікати без жодних симптомів від 5 до 12 років, тому людина може жити й не знати, що у неї ВІЛ.

Хворий помирає не від самого СНІДу, а від інфекцій, які розвиваються через те, що імунітет не може їх подолати.

У чому різниця між ВІЛом та СНІДом?

ВІЛ – це сам вірус, а СНІД – це остання стадія захворювання, викликана ВІЛ. Зазначимо, що ВІЛ не може передаватись через побутові предмети, повітряно-крапельним шляхом чи комарів.

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