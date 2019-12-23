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Вилікували алкоголізм за допомогою електродів у мозку

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Вилікували алкоголізм задопомогою електричних імпульсів / unsplash.com

Вперше в історії вчені вилікували алкоголізм шляхом імплантації електродів в мозок. Пацієнтом став 67-річний лікар з північної Америки.

Канадські дослідники випробували цю експериментальну процедуру глибокої внутрішньочерепної стимуляції на докторі Френку Пламмері (Frank Plummer), який через алкоголізм ледь не помер, пише The Daily Mail.

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67-річний лікар сам звернувся по допомогу, зізнавшись, що він може щовечора випивати по пляшці віскі об'ємом 0,7 літра. Колишній науковий директор Національної мікробіологічної лабораторії Канади заперечував наявність у себе алкоголізму до 2012 року, поки у нього не відмовила печінка.

Імпланти вилікували від алкоголізму
Імпланти вилікували від алкоголізму \ dailymail.co.uk

У 2014 він пройшов через пересадку печінки, але й далі вживав алкоголь щодня, так що і новий орган почав відмовляти. Доктор Пламмер – всесвітньо відомий фахівець з інфекційних захворювань, зізнається, що якби не унікальна методика лікування, він би вже помер. Пламмер став учасником клінічних досліджень експертів з Sunnybrook Health Sciences Centre в Торонто ще в минулому році після того, як всі спроби вилікуватися за допомогою асоціації "Анонімні алкоголіки" закінчилися безуспішно.

Як же працює нова методика?

Лікарі просвердлили отвір у голові пацієнта й імплантували два електроди в його мозок, при цьому сам хворий залишався у свідомості. Електроди з'єднали з девайсом, який розмістили в правій частині грудної клітини пацієнта. Цей прилад відправляє електричні імпульси в прилегле ядро ​​– зону мозку, пов'язану з залежністю.

Чоловік ледь не помер через алкоголізм
Чоловік ледь не помер через алкоголізм \ dailymail.co.uk

Автори методики стверджують, що вона регулює активність цієї зони, яка змушує питущих людей тягнуться до алкоголю знову і знову. З моменту операції минув рік, симулятор працює як годинник, а сам доктор Пламмер зізнався, що не відчуває ніякої потреби в спиртних напоях.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Алкоголь
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