Вимірювання температури в аеропортах – неефективний спосіб виявлення коронавірусу, – ВООЗ

Після поширення коронавірусу у світі, чимало країн розпочали температурні скринінги на кордоні, зокрема в аеропортах. Однак, за повідомленням ВООЗ, вимірювання температури у пасажирів під час в'їзду до країни для запобігання поширення захворювання не є ефективним.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що вимірювання температури у пасажирів – витратна і не цілком ефективна процедура. Про це пресслужба ВООЗ опублікувала в оновлених рекомендаціях.

Читайте також: Останні новини про коронавірус в Україні: в Тернополі госпіталізували дитину

Причиною неефективності температурного скринінгу є те, що хворий може перебувати в інкубаційному періоді без симптомів, або прийняти ліки, які знижують температуру.

"Контроль температури тіла на в'їзді або на виїзді сам собою не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів на ранній стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жарознижувальні і приховати симптоми. Крім того, такі заходи вимагають істотних вкладень, при цьому користі від цього може бути небагато", – інформує ВООЗ.

Також у рекомендаціях наголошено про те, що обмеження поїздок та заборони в’їзду переважно неефективні і мають негативні економічні та соціальні наслідки. Такі заходи необхідні лише на перших стадіях спалаху, бо у країн є більше часу на підготовку, а також для тих країн з обмеженими міжнародними зв’язками та можливостями боротьби з хворобою.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.