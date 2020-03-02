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Вимірювання температури в аеропортах – неефективний спосіб виявлення коронавірусу, – ВООЗ

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Вимірювання температури в аеропортах – неефективний спосіб у боротьбі з коронавірусом / Getty Images

Після поширення коронавірусу у світі, чимало країн розпочали температурні скринінги на кордоні, зокрема в аеропортах. Однак, за повідомленням ВООЗ, вимірювання температури у пасажирів під час в'їзду до країни для запобігання поширення захворювання не є ефективним.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що вимірювання температури у пасажирів – витратна і не цілком ефективна процедура. Про це пресслужба ВООЗ опублікувала в оновлених рекомендаціях.

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Причиною неефективності температурного скринінгу є те, що хворий може перебувати в інкубаційному періоді без симптомів, або прийняти ліки, які знижують температуру.

"Контроль температури тіла на в'їзді або на виїзді сам собою не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів на ранній стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жарознижувальні і приховати симптоми. Крім того, такі заходи вимагають істотних вкладень, при цьому користі від цього може бути небагато", – інформує ВООЗ.

Також у рекомендаціях наголошено про те, що обмеження поїздок та заборони в’їзду переважно неефективні і мають негативні економічні та соціальні наслідки. Такі заходи необхідні лише на перших стадіях спалаху, бо у країн є більше часу на підготовку, а також для тих країн з обмеженими міжнародними зв’язками та можливостями боротьби з хворобою.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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