Препарат проти коронавірусу вперше протестували на людях – добровольці вже отримали ліки. Препарат розробили на основі антитіл в крові людей, які побороли вірус, передбачають, що саме цей препарат підійде для лікування COVID-19.

Перші 32 пацієнти з різних лікарень США отримали препарат в різних дозах. Якщо ліки доведуть свою ефективність, препарат застосують у терапії хворих вже цього літа, пише MIT Technology Review.

Читайте також: Прорив у розробці ліків проти коронавірусу: препарат буде готовий раніше, ніж очікували

Що це за препарат?

Препарат LY-CoV555 розробили всього лише за три місяці. Дослідники взяли зразки крові у пацієнтів з США, які перехворіли COVID-19 в лютому.

Вчені спробували перетворити успішну імунну реакцію в лікарський засіб, який допоможе нейтралізувати вірус. Хоча препарат, на відміну від вакцини, не забезпечить імунітет на тривалий час, антитіла можуть дати тимчасовий захист на кілька тижнів або місяців.

Що це за препарат? LY-CoV555 – перший потенційний препарат, спеціально створений для знищення вірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Потенціал препарату?

Якщо випробування виявляться успішними, це будуть перші ліки проти COVID-19. Ймовірно, вони можуть з'явитись вже до кінця року.

Цей препарат – це результат спільних зусиль фармацевтичних компаній Eli Lilly і AbCellera.

Цікаво, що й інші фармкомпанії, зокрема GlaxoSmithKline і Vir Biotechnology теж збираються незабаром почати випробування своїх версій ліків на основі антитіл.

Чи дійсно антитіла ключ до здолання коронавірусу?

Ні, варто розуміти, що антитіла не є панацеєю.

Вчені ще не розібралися до кінця, як працює коронавірус, що ускладнює пошук ліків.

Коктейлі з антитілами можуть як покращити, так і погіршити стан хворих пацієнтів.

Тому, навіть якщо антитіла будуть працювати як належить, їх дозування спочатку буде обмеженим, а лікарям доведеться приймати рішення, кому давати препарат в першу чергу.