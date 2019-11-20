Винайшли аерогель, який може зростити перелом кісток за кілька днів

Надсучасний аерогель стимулює зростання нової кісткової тканини. Технологія допоможе лікувати переломи за лічені дні, а також дає надію на повноцінне життя людям з раком кісток.

Проблема відновлення кісткової тканини важлива й досі не мала альтернативних методів. Inverse розповів про вчених, яким вдалося створити аерогель, що стимулює ріст нових кісток.

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Такий метод є актуальним як для ушкоджень кісток, так і ампутації кінцівок внаслідок онкологічного захворювання.

Пухлина кістки – рідкісне онкологічне захворювання, але його наслідки дуже важкі: пацієнтам можуть ампутувати кінцівки для запобігання метастазування.

Як діє аерогель

Для того, щоб допомогти таким пацієнтам, а також людям з іншими патологіями кісткової тканини, вчені розробили гібридний аерогель, що вже успішно прижився у мишей і стимулював у них зростання нових кісток.

Процес регенерації та росту кісткової тканини потребує зовнішньої допомоги. Крім того, складно змусити нову тканину рости саме так, як необхідно.



Новітній матеріал є цілком безпечним для людського організму

З цією метою вчені створили біорозкладний каркас, що поміщається в аерогель і направляє тканину вздовж визначеного каркасом шляху.

Аерогель – це силікагель з натурального шовку, що робить матеріал не лише міцним, а й легким і гідрофільним. Дослідникам вдалося довести безпеку матеріалу для організму людини.

Аерогель успішно пройшов перші тестування

Попередньо, вчені провели також експерименти з гризунами. Групі вводили аерогель і спостерігали за відновленням кісткової тканини впродовж 25 днів. Загоєння тканин відбувалося швидше та краще.

Така регенеративна здатність свідчить про потенціал швидкого відновлення переломів кістки – впродовж всього декількох днів, а не тижнів. Позаяк, технологія має важливе значення для пацієнтів з пухлиною кістки, яким показана ампутація, резюмували автори дослідження.

Висновки підтверджені дослідженнями.