Винайшли дієву вакцину проти ВІЛ

Вчені перевірили на кроликах нову вакцину, і вона виявилась дієвою проти 87% штамів ВІЛ.

Аби розібратись, як працює вакцина, спершу треба зрозуміти, що підступність білка ВІЛ (Env) полягає в тому, що організм не бачить, коли він атакує, повідомляє Immunity.

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Він миттєво зв'язується з рецепторами та майструє з клітин людини "маску". Імунітет (а саме CD4-рецептор) не розуміє, хто проникає в організм, а в той час підступний білок Env проникає в CD4-рецептор і нейтралізує його, після чого відправляється розгулювати організмом.

Як працює вакцина

Фахівці змайстрували підробний Env та лишили в ньому незахищені ділянки, аби імунні клітини розпізнали ворога. Таким чином організм повинен виробити антитіла, які реагуватимуть на так званого "троянського коня", якщо він потрапить в організм наступного разу.



Схема етапів проведення вакцинації

Вакцина проходить у два етапи: спершу вводиться вакцина з вірусом, який вкритий лише частково, а впродовж 48 тижнів вводять псевдо вірус з цілим щитом. Цей метод дозволяє відібрати антитіла, які можуть розпізнати вірус.

Під час тестування на кроликах виділити антитіла E70, що блокують зв'язування CD4, та антитіла 1C2, які атакують Env на початку, після чого він втрачає здатність поширюватимь організмом.

Провівши низку аналізів вчені виявили, що 1C2 є ефективним для 87% штамів ВІЛ з 208 перевірених. Фахівці хочуть провести низку тестувань на тваринах, аби перейти до перевірки дії вакцини на людину.

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