Винайшли дієву вакцину проти ВІЛ

294 Читать новость на русском
Вакцина проти ВІЛ / Science

Вчені перевірили на кроликах нову вакцину, і вона виявилась дієвою проти 87% штамів ВІЛ.

Аби розібратись, як працює вакцина, спершу треба зрозуміти, що підступність білка ВІЛ (Env) полягає в тому, що організм не бачить, коли він атакує, повідомляє Immunity.

Важливо: Вперше за багато років знайшли новий штам ВІЛ: чим це небезпечно

Він миттєво зв'язується з рецепторами та майструє з клітин людини "маску". Імунітет (а саме CD4-рецептор) не розуміє, хто проникає в організм, а в той час підступний білок Env проникає в CD4-рецептор і нейтралізує його, після чого відправляється розгулювати організмом.

Як працює вакцина

Фахівці змайстрували підробний Env та лишили в ньому незахищені ділянки, аби імунні клітини розпізнали ворога. Таким чином організм повинен виробити антитіла, які реагуватимуть на так званого "троянського коня", якщо він потрапить в організм наступного разу.


Схема етапів проведення вакцинації

Вакцина проходить у два етапи: спершу вводиться вакцина з вірусом, який вкритий лише частково, а впродовж 48 тижнів вводять псевдо вірус з цілим щитом. Цей метод дозволяє відібрати антитіла, які можуть розпізнати вірус. 

Під час тестування на кроликах виділити антитіла E70, що блокують зв'язування CD4, та антитіла 1C2, які атакують Env на початку, після чого він втрачає здатність поширюватимь організмом. 

Провівши низку аналізів вчені виявили, що 1C2 є ефективним для 87% штамів ВІЛ з 208 перевірених. Фахівці хочуть провести низку тестувань на тваринах, аби перейти до перевірки дії вакцини на людину. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
сьогодні
14248
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Вакцинація ВІЛ дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 30283
Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64014
Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 4797
Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 6906
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
17 листопада 13:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 9437
Новини
Більше новин
Залиште відгук