Винайшли інноваційний спосіб визначення хронічної втоми

Дослідники з США вперше у світі створили медичний тест, який зможе виявити у людини синдром хронічної втоми.

Синдром хронічної втоми багато хто вважається вигадкою, але все через те, що лікарі шукають підтвердження хвороби не там, де потрібно. Зараз вчені схильні до того, що синдром виникає через психологічні проблеми, пише PNAS.

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Мікробіологи зі Стенфордського університету виявили, що синдром хронічної втоми прямо пов'язаний із запальними процесами, які, у свою чергу, порушують роботу ферментів.

Ферменти відіграють важливу роль, оскільки беруть участь у перекачуванні іонів через мембрани клітин.

Дослідники розробили інноваційну тест-систему, яку протестували 40 людей – 20 з них були здорові, а у 20 підозрювався синдром хронічної втоми.

У підсумку експерти прийшли до висновку, що хронічну втому можна діагностувати після взяття аналізу крові. За їх словами, клітини і плазма хворого і здорової людини поводяться по-різному.

Експерти сподіваються, що цей тест у майбутньому будуть широко використовувати в дослідницьких лабораторіях і клініках і допомагати лікарям встановити точний діагноз.

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