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Винайшли новий безпечний інсулін для діабетиків

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Винайшли новий тип інсуліну / unsplash.com

Розробкою нового типу інсуліну займалася міжнародна група вчених. Технологія спростить щоденний прийом інсуліну, а також заощадить мільярди доларів для сфери охорони здоров'я.

Вчені з Австралії і Японії, про яких пише The Florеy, синтезували в лабораторії нефібрілярну форму інсуліну. Препарат отримав назву глікоінсулін та вже підтвердив здатність знижувати рівень глюкози в крові.

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Інсулін, який сьогодні використовують діабетики для щоденних ін'єкцій, не є абсолютно безпечним, адже може утворювати фібрили.

Ці "згустки" становлять серйозний ризик для пацієнтів, оскільки можуть блокувати доставку інсуліну і призвести до ускладнень.

У доклінічних експериментах вчені довели, що глікоінсулін не утворює фібрил.

Наразі одним з варіантів введення інсуліну в організм є спеціальні помпи, за допомогою яких доставка гормону відбувається безперервно в невеликих дозах. Щоб знизити ризики виникнення фібрил, необхідно міняти помпи кожні 24-72 години.


Новий синтезований інсулін є безпечним для людини/Фото: Unsplash

Глікоінсулін може продовжити термін використання до шести днів.

Ми бачимо великий потенціал глікоінсуліну для полегшення життя мільйонів пацієнтів з діабетом, особливо для тих, хто кожен день використовує помпи,
– зазначили автори.

Зараз команда працює над спрощенням процесу виробництва, щоб перевірити дію глікоінсуліна в клінічних дослідженнях. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Діабет
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