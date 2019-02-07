Винайшли новий спосіб лікування небезпечної статевої інфекції

Дослідники з Університету Ватерлоо розробили новий спосіб профілактики та лікування хламідіозу – найбільш поширеної у світі бактеріальної інфекції, що передається статевим шляхом.

Якщо хламідії не лікувати або якщо лікування займає тривалий період часу, це може призвести до безпліддя та інших репродуктивних проблем, тому важливо знайти нові способи лікування цієї поширеної інфекції, розповіли дослідники EurekAlert.

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Нове лікування – тип генної терапії, здійснюваної за допомогою нанотехнологій, що демонструє 65-відсотковий успіх профілактики хламідійної інфекції при одноразовому прийомі. За словами вчених, новий препарат запобігає потраплянню більшості хламідій у клітини репродуктивної системи і знищує бактерії, здатні проникати через клітинну стінку.

Хламідіоз – що це? Хламідіозом називають поширену венеричну хворобу, що характеризується уповільненим, гострим або безсимптомним перебігом. Збудник захворювання – найпростіший мікроорганізм хламідія, що живе в клітинах організму людини. Інфекція вражає слизові сечостатевої системи і прямої кишки. Можливе ураження слизової оболонки рота, горла та очей під час орального сексу.

Дослідники змогли досягти цього, використовуючи невелику рибонуклеїнову кислоту для націлювання на специфічний ген PDGFR-бета в жіночому репродуктивному тракті, який створює білок, пов'язаний з бактеріями хламідіозу.



Молекула рибонуклеїнової кислоти

Хламідіоз – профілактика захворювання Важливо користуватися презервативом, не вести безладне статеве життя. Також не ігноруйте походи до гінеколога чи уролога, це може зберегти Ваше здоров'я.

Орієнтуючись на PDGFR-бета, ми можемо зупинити створення білка, який Chlamydia буде використовувати для проникнення в клітини. У результаті ймовірність виникнення інфекції менше,

– зазначає один з учених.

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