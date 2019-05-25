Винайшли першу "легальну" марихуану

Вчені розробили перший у світі сорт "легального канабісу" – рослина має корисні властивості та не містить заборонений тетрагідроканабінол (ТГК).

Це вдалося зробити Інженеру з Політехнічного університету Валенсії (Іспанія) Сальвадору Солеру і його колегами, пише El Mundo.

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Вченим вдалося зупинити в зародку виникнення ТГК – забороненого психоактивного компонента та підвищити вміст інших речовин – таких, як каннабігерол (КБГ).

Інженер Сальвадор Солер “Як показують дослідження, КБГ володіє протизапальними і протипухлинними, антиревматичними властивостями, а також застосовується, як паліативний засіб при хворобі Альцгеймера”.

У перспективі новий сорт може застосовуватися в лікуванні хвороб Альцгеймера і Паркінсона, колоректального раку, глаукоми та психічних розладів. Препарати на основі "легального канабісу" можуть з'явитися в аптеках вже через три-п'ять років, після необхідних клінічних випробувань, стверджує дослідник.



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