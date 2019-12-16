Винайшли плівку, яка відштовхує віруси та бактерії: це скоротить використання антибіотиків

Її можна використовувати не лише в медицині, а й в громадських установах та побуті – наприклад на дверних ручках чи поручнях, для обгортки харчових продуктів. Останнє допоможе знищити сальмонелу, лістерію та інші бактерії, які можуть бути в їжі.

Нову захисну плівку розробила команда вчених з канадського Університету МакМастер. Дослідники говорять, що поверхня міцна, гнучка і недорога в виготовленні, пише CNN.

Важливо: Як відрізнити вірусну інфекцію від бактеріальної

Вигадуючи покриття, вчені надихнулись прикладом водостійкого листя лотоса. Текстура плівки складається з мікроскопічних "зморшок", завдяки чому крапля води або крові просто відскакує, коли приземляється на поверхню. Таким же чином від неї "відскакують" і бактерії.

Ми розробили це пакування, аби усунути основну загрозу, яку представляють бактерії з множинною лікарською стійкістю. Важливо зменшити їх поширення від однієї людини до іншої,

– розповіла інженер-фізик Лейла Солеймані, яка очолювала дослідження.



Щороку через стійкість до антибіотиків помирає 750 тисяч людей / Cosmo

Фахівці перевірили матеріал найбільш небезпечними формами стійких до антибіотиків бактерій – Staphylococcus aureus і Pseudomonas. Використовуючи мікроскоп, вони переконались у тому, що ніякі бактерії не можуть переноситися на поверхню.

Ця технологія може використовуватись у всіх громадських установах, лікарнях, у транспорті та вдома. Науковці вважають це справжнім проривом у боротьбі з антибіотикорезистентністю та поширенням інфекційних та бактеріальних хвороб серед людей.

Оскільки світ стикається з кризою антимікробної стійкості, ми сподіваємося, що він стане важливою частиною антибактеріального інструментарію,

– розповів один з керівників дослідження Тохан Дідар.

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