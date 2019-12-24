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Винайшли пристрій, який виявляє будь-який вірус за лічені хвилини

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Пристрій діагностує віруси / pixabay.com

Новий пристрій може ідентифікувати будь-який вірус. Він стане в пригоді для лікарів, дослідників і навіть фермерів, які стикаються з хворобами худоби.

Дослідники з Університету штату Пенсильванія розробили прилад, який полегшить ідентифікацію вірусів, пише Phys.org

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Для чого потрібен такий пристрій

Для ефективного лікування вірусних інфекцій збудник треба ідентифікувати в найкоротші терміни. Це особливо важливо при спалахах невідомих науці вірусів, які можуть перерости в повномасштабні епідемії.

Пристрій отримав назву VIRRION, він використовує нанотрубки. Нанотрубки дозволяють вловити широкий спектр вірусів незалежно від розміру їх білкової оболонки. Потім отримані частки аналізуються за допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання.

Щоб виявити віруси навіть в надмалих концентраціях, зразок збагачується наночастинками золота.

Сьогодні для виявлення вірусів використовуються громіздкі дорогі прилади, однак розміри VIRRION не перевищує декількох сантиметрів. Інша перевага пристрою – швидкість роботи: аналіз невеликого зразка займе всього кілька хвилин, а не днів.

Автори відзначають, що VIRRION буде корисний і лікарям, і дослідникам, які стежать за еволюцією вірусів. В першу чергу це стосується віддалених регіонів зі слабким доступом до медичної допомоги.

Крім того, прилад допоможе фермерам вчасно розпізнати спалах вірусу і зберегти більшу частину стада.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Медицина
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