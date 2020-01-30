Винайшли спосіб, який позбавить діабетиків від уколів інсуліну

Людям, що живуть з діабетом першого типу, потрібно постійно перевіряти рівень цукру в крові та колоти інсулін. Ізраїльська біомедична компанія стверджує, що придумали засіб, який позбавить людей із діабетом постійного контролю рівня цукру у крові й уколів інсуліну.

Вчені з Ізраїлю винайшли штучну підшлункову, яка значно відрізняється від попередніх винаходів вчених, пише New Atlas.

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Створили штучну підшлункову для діабетиків

Компанія Beta-O2 Technologies розробила прототип біоштучної підшлункової залози. Пристрій виконаний з титану, його розмір всього 64 міліметри, штучна підшлункова містить у собі мікрокапсулу з панкреатичними клітинами. Пристрій відстежує рівень глюкози й у разі необхідності виробляє і доставляє інсулін.

Відмінність пристрою від інших штучних підшлункових — у запасі кисню. У попередніх розробках через обмежений запас кисню у крові пацієнта клітини втрачали життєздатність. Новий імплант оснащений кисневим баком, який потрібно поповнювати всього раз у тиждень.



Штучна підшлункова мість панкреатичні клітини/Фото: Newatlas

Дослідники, зокрема переконують, що пристрій можна використовувати без додаткової імуносупресивної терапії. Також, згодом пристрій можна без зусиль видалити з організму.

Пристрій вже пройшов випробування на чотирьох пацієнтах зі Швеції. Після десяти місяців вони не мали жодних побічних ефектів — клітини залишилися живими та активними.

Цьогоріч вчені планують продовжити масштабні експерименти на людях.

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