Винайшли спрей проти обмороження: препарат врятує носи та пальці
Вчені розробили гель-спрей проти обмороження. Препарат особливо актуальний для альпіністів і любителів зимових видів спорту.
Американські вчені розробили рецептуру лікарського гель-спрею для лікування обмороження.
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Як діє гель-спрей проти обмороження
Формула препарату складається з компонентів, які зупиняють запальний процес – знижують рівень запальних цитокінів в області рани та кровотоку.
Саме такий вплив на пошкоджену ділянку шкіри прискорює загоєння.
Процес обмороження тканин відбувається внаслідок замерзання і кристалізації рідини на шкірі, що й призводить до запального стану, гіршого кровотоку та загибелі клітин.
Любителям активного зимового відпочинку, препарат особливо потрібний
Найчастіше обмороженню піддаються частини тіла, що виступають – вуха, ніс, пальці рук і ніг.
Якщо обмороження залишити без лікування, наслідки можуть бути тяжкими. Зокрема, це може призвести до гангрени та ампутації ураженої ділянки шкіри чи кінцівок.
Головним компонентом гелю є гепарин, що підсилює кровообіг. Аби забезпечити його проникнення глибоко в шкіру вчені помістили гепарин в ліпідних "кур'єрів" – ліпосоми.
Також до складу препарату входить ібупрофен в якості болезаспокійливого та протизапального засобу, а також пропіленгліколь, що необхідний для захисту властивостей препарату при екстремально низьких температурах.
Ймовірно, гель можна буде застосовувати і як запобіжний засіб проти обмороження
Попередні експерименти показали дивовижні результати: ушкодження внаслідок обмороження загоїлися впродовж двох тижнів.
Без належного лікування обмороженні ділянки шкіри заживають всього на 40%.
Наступні етапи дослідження повинні довести ефективність та безпечність для людей.
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