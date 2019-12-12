Винайшли спрей проти обмороження: препарат врятує носи та пальці

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Як не мерзнути зимою / pixabay.com

Вчені розробили гель-спрей проти обмороження. Препарат особливо актуальний для альпіністів і любителів зимових видів спорту.

Американські вчені розробили рецептуру лікарського гель-спрею для лікування обмороження.

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Як діє гель-спрей проти обмороження

Формула препарату складається з компонентів, які зупиняють запальний процес – знижують рівень запальних цитокінів в області рани та кровотоку.

Саме такий вплив на пошкоджену ділянку шкіри прискорює загоєння.

Процес обмороження тканин відбувається внаслідок замерзання і кристалізації рідини на шкірі, що й призводить до запального стану, гіршого кровотоку та загибелі клітин.


Любителям активного зимового відпочинку, препарат особливо потрібний

Найчастіше обмороженню піддаються частини тіла, що виступають – вуха, ніс, пальці рук і ніг.

Якщо обмороження залишити без лікування, наслідки можуть бути тяжкими. Зокрема, це може призвести до гангрени та ампутації ураженої ділянки шкіри чи кінцівок.

Головним компонентом гелю є гепарин, що підсилює кровообіг. Аби забезпечити його проникнення глибоко в шкіру вчені помістили гепарин в ліпідних "кур'єрів" – ліпосоми.

Також до складу препарату входить ібупрофен в якості болезаспокійливого та протизапального засобу, а також пропіленгліколь, що необхідний для захисту властивостей препарату при екстремально низьких температурах.


Ймовірно, гель можна буде застосовувати і як запобіжний засіб проти обмороження

Попередні експерименти показали дивовижні результати: ушкодження внаслідок обмороження загоїлися впродовж двох тижнів.

Без належного лікування обмороженні ділянки шкіри заживають всього на 40%.

Наступні етапи дослідження повинні довести ефективність та безпечність для людей.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я
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