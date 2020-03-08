Винайшли їстівну вакцину, непримхливу до зберігання

Американські вчені не лише зуміли створити вакцину, яку можна зберігати при кімнатній температурі, а й зробили її "їстівною".

Вакцини дуже примхливі до зовнішніх умов, відтак у західних країнах 40% від їхньої вартості становлять саме зберігання і транспортування, повідомляє Science Advances.

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Тому те, що науковці намагаються знайти стійкіші препарати вакцин, зовсім не дивно. Науковиця Марія Кройл разом зі своєю командою розробила новий вид вакцини. Нова вакцина може зберігатися при кімнатній температурі й взагалі сама по собі є тонкою їстівною плівкою.

Марії Кройл розповіла, що на ідею її надихнув документальний фільм, який розповідає про те, як ДНК стародавніх комах зберігаються у бурштині. Відтак, розробка почалась того ж року. Науковиця понад 10 років намагалася віднайти таку комбінацію солей та цукрів, яка б не руйнувала білковий комплекс вакцини.

В цілому команда вчених випробувала 450 різних варіацій, поки не знайшла потрібну комбінацію.



Вакцина у вигляді їстівного пластиру / UT News

Як працює така вакцина?

На тонку підкладку наносять розчин з антигенами. Рідина швидко висихає, залишаючи міцний матрикс, в якому ці антигени й стабілізуються. Після цього, для більшого захисту, препарат покривається захисною плівкою з їстівного матеріалу.

Введення живих вірусів грипу на плівці сублінгвальним (під язик) або трансбукально (між яснами та щокою) стимулювало імунну відповідь так само ефективно або навіть ефективніше, ніж внутрішньом'язова ін'єкція,

– йдеться у дослідженні.

Проєкт вже знайшов своє фінансування, зокрема й від фармацевтичної компанії Asklepios BioPharmaceutical Inc.

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