Винесли в мішку, бо боялись заразитися: тіло померлого від коронавірусу недбало віддали родині

У Тернопільській області медперсонал лікарні недбало віддав тіло померлого від коронавірусу родині у звичайному мішку. Також в лікарні відмовилися допомогти у транспортуванні тіла померлого через страх заразитися.

Про це пише Радіо Свобода.

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Моторошні деталі

За словами доньки померлого, після звістки про смерть батька в лікарні сказали, щоб рідні приїхали своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло.

З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата. Далі тіло батька винесли з лікарні у мішку і зачинили двері. Сестра із чоловіком несли тіло до машини, допомогла ще медсестра. Мішок розсовувався, тіло випадало. Батько важив 100 кг. Поклали тіло тата самі у домовину, не маючи ніякого захисного одягу,

– розповіла Ганна.

До того рідні телефонували у лікарню, їм сказали, що медперсонал не буде себе наражати на небезпеку.

А далі домовину не могли в бус засунути. Тоді вже дзвонила до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але всі втікали. Лише через 2 години вийшов лікар у захисному костюмі і допоміг домовину поставити в машину.

Ганна розповіла, що її сестра з чоловіком, які мають трьох дітей, без жодного захисту пхали тіло, а люди у селі боялися та відмовились викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу.

Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій шваґро. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо вже був вечір,

– розповіла дочка померлого.

Що відомо про смерть чоловіка? 25 березня чоловік погано себе почував і звернувся в поліклініку, зробив флюорографію, і лікар виписав йому антибіотик. На наступний день температура піднялася до 40 градусів, почалася нудота, розлад шлунку, і чоловік знову звернувся до лікаря, який призначив інші медикаменти. 21 березня у хворого почалася задишка, його стан погіршився. 25 березня чоловік помер.

Коротко про коронавірус на Тернопільщині

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник.

Зараз він у важкому стані в реанімації. За даними МВС, після зараження до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.

Станом на 27 березня у Тернопільській області вже 24 випадки зараження коронавірусом.

Крім того, коронавірус виявили в 9 медиків з Монастириського району.

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