Винні бактерії: мікробіом може спровокувати серцевий напад

Дослідження визначили роль мікрофлори в атеросклерозі коронарних артерій. Це означає, що в майбутньому серце і судини можуть захистити антибіотики.

Мікроорганізми можуть сприяти дестабілізації коронарних бляшок і подальшому інфаркту, свідчать дані досліджень, представлених на Конгресі ESC 2019 разом із Всесвітнім конгресом кардіології.

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Вчені прийшли до висновку, що мікрофлора в кишківнику і коронарних артеріях людини може дестабілізувати стан коронарних бляшок і викликати серцевий напад. Нове дослідження довело, що на відміну від бактерій кишечника, мікроорганізми в коронарних бляшках у пацієнтів із серцево-судинними патологіями були прозапальними.

Вчені аналізували біологічний матеріал 30 пацієнтів з гострим коронарним синдромом і 10 здорових добровольців. Вчені виявили, що на відміну від кишкових, коронарні бляшки містили мікроби з прозапальних фенотипами, що відносяться до бактерій сімейств Proteobacteria і Actinobacteria.

Це говорить про вибіркове утримання бактерій в бляшці. А вони у свою чергу можуть спровокувати запальну реакцію і розрив бляшки.



Бактерії впливають на дестабілізацію коронарної бляшки

Порівняння мікрофлори також виявило відмінності в складі мікроорганізмів. "Різні хімічні речовини, що виділяються цими бактеріями, можуть вплинути на дестабілізацію коронарної бляшки і з часом спровокувати серцевий напад", - вважає авторка дослідження Євгенія Пізано.

Такі висновки відкривають нові горизонти для вивчення. Тепер вчені мають намір оцінити можливості різних антибіотиків для запобігання патологічних сценаріїв у людей.