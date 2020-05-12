24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

На Вінниччині почалася друга хвиля коронавірусу

- Читать новость на русском
На Вінничччині почалася друга хвиля коронавірусу
На Вінничччині почалася друга хвиля коронавірусу / Getty Images

На Вінниччині виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію. Всього в області 580 підтверджених випадків, 309 пацієнтів вже одужали.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на брифінгу

Читайте також В Україні виявили 16 023 хворих на коронавірус COVID-19

За його словами, у Вінницькій області є ознаки початку другої хвилі захворювання на коронавірус.

Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків. А також за останню добу ми маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу,
– сказав голова Вінницької ОДА.

Скальський додав, що на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 70 пацієнтів, серед них – 8 дітей. 

На жаль, в області зафіксовано шість летальних випадків. Усі пацієнти мали інші супутні захворювання.

"Заповненість ліжок хворими на COVID-19 у дев’яти опорних лікарнях області поступово зростає. Причому, якщо казати про 9 закладів першої хвилі госпітальної бази, тільки хворих на COVID-19 ми вже маємо майже 20% від загальної кількості інфекційних ліжок", – розповів він.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал

Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза