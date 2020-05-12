На Вінниччині почалася друга хвиля коронавірусу

На Вінниччині виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію. Всього в області 580 підтверджених випадків, 309 пацієнтів вже одужали.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на брифінгу.

Читайте також В Україні виявили 16 023 хворих на коронавірус COVID-19

За його словами, у Вінницькій області є ознаки початку другої хвилі захворювання на коронавірус.

Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків. А також за останню добу ми маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу,

– сказав голова Вінницької ОДА.

Скальський додав, що на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 70 пацієнтів, серед них – 8 дітей.

На жаль, в області зафіксовано шість летальних випадків. Усі пацієнти мали інші супутні захворювання.

"Заповненість ліжок хворими на COVID-19 у дев’яти опорних лікарнях області поступово зростає. Причому, якщо казати про 9 закладів першої хвилі госпітальної бази, тільки хворих на COVID-19 ми вже маємо майже 20% від загальної кількості інфекційних ліжок", – розповів він.

Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.