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Протокол лікування від коронавірусу затвердили у Вінниці: що він передбачає

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Лікування коронавірусу / unsplash.com

Для лікування COVID-19 будуть використовувати групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують під час лікування СНІДу.

Про це повідомляє Вінницька ОДА із посиланням на лікарку-інфекціоністку Ларису Мороз.

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Нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол.

Як лікуватимуть хворих

Для лікування будуть використовувати групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, "оскільки в склад геному вірусу COVID-19 входить частина геному вірусу імунодефіциту людини".

Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді. Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров'я,
– розповіла Лариса Мороз.

Зазначимо, що наразі в Україні ще не ухвалили єдиний державний протокол лікування COVID-19.


Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Ускладнення від COVID-19

Близько 15% хворих мають помірний чи важкий перебіг хвороби, та потребують госпіталізації та додаткового отримання кисню, і 5% людей — інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.

Найпоширенішими ускладненнями та безпосередньо причинами смерті при COVID-19 є важка пневмонія та синдром гострого респіраторного дистресу (ураження), сепсис, поліорганна недостатність (відмова функціонування багатьох органів), гостре ураження нирок чи серця.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Ліки Вінниця Медицина
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