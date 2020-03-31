Протокол лікування від коронавірусу затвердили у Вінниці: що він передбачає

Для лікування COVID-19 будуть використовувати групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують під час лікування СНІДу.

Про це повідомляє Вінницька ОДА із посиланням на лікарку-інфекціоністку Ларису Мороз.

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Нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол.

Як лікуватимуть хворих

Для лікування будуть використовувати групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, "оскільки в склад геному вірусу COVID-19 входить частина геному вірусу імунодефіциту людини".

Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді. Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров'я,

– розповіла Лариса Мороз.

Зазначимо, що наразі в Україні ще не ухвалили єдиний державний протокол лікування COVID-19.



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Ускладнення від COVID-19

Близько 15% хворих мають помірний чи важкий перебіг хвороби, та потребують госпіталізації та додаткового отримання кисню, і 5% людей — інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.

Найпоширенішими ускладненнями та безпосередньо причинами смерті при COVID-19 є важка пневмонія та синдром гострого респіраторного дистресу (ураження), сепсис, поліорганна недостатність (відмова функціонування багатьох органів), гостре ураження нирок чи серця.

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